घर में अकेली भाभी को देख ममेरे देवर की बिगड़ी नीयत, चीखती रही पर कर दिया रेप, वीडियो भी बनाया

यूपी के कौशांबी जिले में शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां कोखराज के एक गांव में घर में अकेली भाभी को देखकर देवर की नीयत बिगड़ गई। विवाहिता से उसके ममेरे देवर ने ही रेप कर दिया। उसका वीडियो भी बना लिया। विवाहिता ने पति को जानकारी दी तो आरोपी के साथियों ने फोन कर उसे धमकी देना शुरू कर दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी व उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

कोखराज के एक गांव की विवाहिता के घर में रक्षाबंधन के दिन उसके पति के मामा का लड़का सचिन निवासी पवइया, करारी आया था। आरोप है कि घर में विवाहिता को अकेला देख सचिन ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर सचिन ने जान से मारने की धमकी दी। महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। पति ने सचिन से उलाहना दिया। साथ ही कार्रवाई कराने की बात कही। इसके बाद सचिन ने अपने साथी शिवबोध व तेजा के जरिए विवाहिता को फोन कराकर धमकी दिलवाना शुरू कर दिया। दोनों लगातार महिला को फोन पर धमकी दे रहे थे। नामजद तहरीर मिलने पर कोखराज थाना पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सचिन पर दुष्कर्म व उसके साथी शिवबोध व तेजा के खिलाफ धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर चंद्रभूषण मौर्य ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे।