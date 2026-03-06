यूपी की कानून व्यवस्था देख विदेशी भी निवेश को आतुर, कानपुर में विदेशी दौरे को लेकर बोले योगी

कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म इंटर कॉलेज में शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि ‘मैं इस मंच से वचन देता हूं कि जो भी आपसी दिक्कतें हैं वह सरकार स्तर से दूर की जाएंगी’।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्व में यूपी को लेकर जो छवि बनी थी, वह पिछले नौ सालों में डबल इंजन की सरकार के कामकाज से बदली है। हाल के सिंगापुर और जापान दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश ही नहीं दुनिया के भी उद्योगपति यूपी में निवेश करने को आतुर हैं। इसके अलावा उन्होंने मिशन-2027 में जीत पक्की करने के लिए संघ, भाजपा संगठन और प्रदेश सरकार को समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब सबका विचार एक हो कि भारत विकसित राष्ट्र बने और उसमें यूपी गवाह हो तो देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता।

दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म इंटर कॉलेज में शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि ‘मैं इस मंच से वचन देता हूं कि जो भी आपसी दिक्कतें हैं वह सरकार स्तर से दूर की जाएंगी’। उन्होंने कहा कि जो भी विचार और सुझाव संघ परिवार की ओर से रखे गए हैं, उन पर अमल भी होगा। सभी संगठनों को एकजुट होकर आपसी तालमेल बैठाकर काम करना होगा। सभी संगठन अपने अभियानों की कार्ययोजना इस तरह बनाएं कि एक-दूसरे के आयोजन बाधित न हों। करीब 39 मिनट के संबोधन में सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत की आंतरिक और वाह्य स्थिति पहले से मजबूत है। यह सब कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

संगठन स्तर की हर दिक्कत का होगा समाधान : पंकज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समन्वय बैठक में सभी को आश्वस्त किया कि जो भी मुद्दे संगठन स्तर के बताए गए हैं। उनका एक-एक करके समाधान कराएंगे। आगामी चुनाव में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। एकजुट होकर सभी काम करेंगे। बैठक में संघ के अनुषांगिक संगठनों के 24 प्रमुखों ने शिरकत की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल, संघ के क्षेत्र के अनिल, प्रांत प्रचारक श्रीराम, प्रांत संघ चालक भवानी भीख, मुनीष, अनुपम आदि मौजूद रहे।