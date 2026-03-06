Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी की कानून व्यवस्था देख विदेशी भी निवेश को आतुर, कानपुर में विदेशी दौरे को लेकर बोले योगी

Mar 06, 2026 08:07 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म इंटर कॉलेज में शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि ‘मैं इस मंच से वचन देता हूं कि जो भी आपसी दिक्कतें हैं वह सरकार स्तर से दूर की जाएंगी’।

यूपी की कानून व्यवस्था देख विदेशी भी निवेश को आतुर, कानपुर में विदेशी दौरे को लेकर बोले योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्व में यूपी को लेकर जो छवि बनी थी, वह पिछले नौ सालों में डबल इंजन की सरकार के कामकाज से बदली है। हाल के सिंगापुर और जापान दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश ही नहीं दुनिया के भी उद्योगपति यूपी में निवेश करने को आतुर हैं। इसके अलावा उन्होंने मिशन-2027 में जीत पक्की करने के लिए संघ, भाजपा संगठन और प्रदेश सरकार को समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब सबका विचार एक हो कि भारत विकसित राष्ट्र बने और उसमें यूपी गवाह हो तो देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता।

दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म इंटर कॉलेज में शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि ‘मैं इस मंच से वचन देता हूं कि जो भी आपसी दिक्कतें हैं वह सरकार स्तर से दूर की जाएंगी’। उन्होंने कहा कि जो भी विचार और सुझाव संघ परिवार की ओर से रखे गए हैं, उन पर अमल भी होगा। सभी संगठनों को एकजुट होकर आपसी तालमेल बैठाकर काम करना होगा। सभी संगठन अपने अभियानों की कार्ययोजना इस तरह बनाएं कि एक-दूसरे के आयोजन बाधित न हों। करीब 39 मिनट के संबोधन में सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत की आंतरिक और वाह्य स्थिति पहले से मजबूत है। यह सब कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने सस्पेंड ज्वाइंट डायरेक्टर किया बर्खास्त, 14 आरोपों में दोषी

संगठन स्तर की हर दिक्कत का होगा समाधान : पंकज

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समन्वय बैठक में सभी को आश्वस्त किया कि जो भी मुद्दे संगठन स्तर के बताए गए हैं। उनका एक-एक करके समाधान कराएंगे। आगामी चुनाव में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। एकजुट होकर सभी काम करेंगे। बैठक में संघ के अनुषांगिक संगठनों के 24 प्रमुखों ने शिरकत की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल, संघ के क्षेत्र के अनिल, प्रांत प्रचारक श्रीराम, प्रांत संघ चालक भवानी भीख, मुनीष, अनुपम आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:मैनपुरी-इटावा में योगी सरकार क्या करने जा रही? इको टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा

यूपी को सेफ समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने को प्रतिबद्ध

वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने लखनऊ में पुलिस विभाग को 50 वाहनों को सौंपा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि वह विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी 'ज़ीरो टॉलरेंस' और 'ज़ीरो करप्शन' की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक 'सेफ स्टेट' और 'सेफ समृद्ध स्टेट' के रूप में भारत के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘सेफ यूपी समृद्धि यूपी’ की परिकल्पना साकार करने के लिए पिछले नौ वर्षों में किए गए अभिनव प्रयासों के लिए पुलिस को बधाई देता हूं। पहली बार लोकतंत्र में कानून-व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकती हो और उसके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से रिपीट कर सकती हो, यह पुलिस के उसी परिश्रम का परिणाम है। जो वर्ष 2017 से 2022 के बीच प्रदेश पुलिस ने परिणाम दिखाए थे, कि एक अराजक, बिगड़े, दंगाग्रस्त, कर्फ्यू ग्रस्त राज्य को बदला जा सकता है और सेफ यूपी के रूप में सामने लाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:RSS के 3 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी और CM योगी, बंद कमरे में ढाई घंटे क्या चर्चा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
CM Yogi UP Government Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |