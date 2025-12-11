Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsseeing his wife with his own friend in a hotel husband became enraged and slapped her repeatedly uproar ensued
पत्नी को होटल में अपने ही दोस्त संग देख गुस्से से बेकाबू हुआ पति, दनादन बरसाए थप्पड़; बवाल

पत्नी को होटल में अपने ही दोस्त संग देख गुस्से से बेकाबू हुआ पति, दनादन बरसाए थप्पड़; बवाल

संक्षेप:

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रेमी युगल प्रतापगढ़ के पूरे हरिकिशुन गांव के पास स्थित एक होटल से निकलकर लालगंज तहसील रोड स्थित दूसरे होटल में नाश्ता कर रहा था। इसी दौरान विवाहिता का पति वहां पहुंच गया। युवक के साथ पत्नी को होटल में नाश्ता करते देखते ही पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

Dec 11, 2025 12:56 pm ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
share

यूपी के प्रतापगढ़ में सड़क पर तब बवाल मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी को अपने ही दोस्त तक एक होटल से निकलते और दूसरे में नाश्ता करते देखा। गुस्से से बेकाबू पति ने पहले अपनी पत्नी को कई थप्पड़ मारे फिर कार से खींचकर दोस्त को पीटने लगा। सरेआम चल रही मारपीट पर पुलिस ने तत्काल ऐक्शन लिया और दोनों युवकों को पकड़कर कोतवाली ले गई। इस मामले में किसी ने तहरीर नहीं दी। अगले दिन पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों एक कॉलेज में एक साथ पढ़ाते हैं ऐसा भी कहा जा रहा है।

मामला प्रतापगढ के लालगंज क्षेत्र का है। नगर के व्यस्त मार्ग पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लालगंज बाजार के तहसील मार्ग पर रविवार की शाम हुए इस बवाल के पीछे आशनाई का झगड़ा बताया जा रहा है। बवाल के बाद से इसे लेकर सोशल मीडिया में एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। युवकों के बीच मारपीट होने से वहां अफरातफरी मच गई। मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों को कोतवाली ले गई। किसी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों का शांति भंग में चालान कर दिया।

एक होटल से निकले थे प्रेमी युगल, दूसरे होटल में कर रहे थे नाश्ता

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रेमी युगल प्रतापगढ़ के पूरे हरिकिशुन गांव के पास स्थित एक होटल से निकलकर लालगंज तहसील रोड स्थित दूसरे होटल में नाश्ता कर रहा था। इसी दौरान अचानक विवाहिता का पति वहां पहुंच गया। खुद के साथ पढ़ाने वाले युवक के साथ पत्नी को होटल में नाश्ता करते देखते ही विवाहिता के पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। विवाहिता के पति ने पहले अपनी पत्नी को पीटा और फिर उसके साथ बैठे युवक को खींचकर सरेआम बीच सड़क पर पीटने लगा। पुलिस दोनों को कोतवाली ले गई। लालगंज प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि मारपीट की सूचना पर दोनों आरोपियों को कोतवाली लाया गया था। तहरीर न मिलने पर अगले दिन शांति भंग में चालान कर दिया गया।

