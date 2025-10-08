पत्नी को प्रेमी के साथ देख पति ने खोया आपा, युवक को पीट-पीट मार डाला

यूपी के सुलतानपुर में पत्नी को प्रेमी के साथ देख पति ने आपा खो दिया। पति ने पत्नी के प्रेमी को कमरे में बंद कर जमकर पीट-पीट कर मार डाला। साथ ही पत्नी को भी पीटकर मरणासन्न कर दिया।

यूपी के सुलतानपुर में निमंत्रण से वापस लौटे पति ने पत्नी को गांव निवासी युवक के साथ घर में देख अपना आपा खो दिया। इस दौरान पति ने पत्नी के प्रेमी को कमरे में बंद कर जमकर पीट-पीट कर मार डाला। साथ ही पत्नी को भी पीटकर मरणासन्न कर दिया। घायल पत्नी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मृत प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजी। पुलिस जांच पड़ताल के साथ विधिक कार्यवाही में जुटी है।

घटना जिले के बंधुआ कला थाना क्षेत्र के अलीगंज चौकी अंतर्गत बबुरी गांव से जुड़ा है। जहां मंगलवार देर शाम निमंत्रण से वापस लौटे रमेश (30) दत्तक पुत्र बाबू लाल कोरी ने अपने घर में गांव निवासी विशाल (18) पुत्र विनोद कोरी को अपनी पत्नी वंदना के साथ विषम परिस्थिति में देख लिया। फिर क्या था पति रमेश आपा खो बैठा और पत्नी के साथ उसके प्रेमी को लाठी डंडे से हमला बोल दिया। मारपीट में गांव निवासी युवक विशाल की मौके पर मौत हो गई। जबकि घायल पत्नी वंदना का इलाज जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में चल रहा है। मारने के बाद पति घर के अन्दर बैठा रहा।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक विशाल के शव का पंचनामा करके मर्चरी भेज दिया। मृतक विशाल अपने भाइयों अरुण व अंशु के बीच का था। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की मां गीता व बहनों अंतिमा, शांतिमा का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता पंजाब में रहकर मजदूरी करते है। घटना की सूचना पर घर पहुंचने वाले है।खबर लिखे जाने तक पुलिस को तहरीर नहीं मिली थी। घटना के समय आरोपी का वृद्ध पिता घर के बाहर बैठा था। उसने बताया कि घर के अंदर क्या हो रहा है उसे पता नहीं लगा। प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते पति ने गांव निवासी युवक की हत्या कर दी। साथ ही पत्नी को पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया। जिसका इलाज चल रहा है।