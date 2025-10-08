Seeing his wife with her lover, husband lost his temper and beat the young man to death पत्नी को प्रेमी के साथ देख पति ने खोया आपा, युवक को पीट-पीट मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पत्नी को प्रेमी के साथ देख पति ने खोया आपा, युवक को पीट-पीट मार डाला

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 02:56 PM
यूपी के सुलतानपुर में निमंत्रण से वापस लौटे पति ने पत्नी को गांव निवासी युवक के साथ घर में देख अपना आपा खो दिया। इस दौरान पति ने पत्नी के प्रेमी को कमरे में बंद कर जमकर पीट-पीट कर मार डाला। साथ ही पत्नी को भी पीटकर मरणासन्न कर दिया। घायल पत्नी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मृत प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजी। पुलिस जांच पड़ताल के साथ विधिक कार्यवाही में जुटी है।

घटना जिले के बंधुआ कला थाना क्षेत्र के अलीगंज चौकी अंतर्गत बबुरी गांव से जुड़ा है। जहां मंगलवार देर शाम निमंत्रण से वापस लौटे रमेश (30) दत्तक पुत्र बाबू लाल कोरी ने अपने घर में गांव निवासी विशाल (18) पुत्र विनोद कोरी को अपनी पत्नी वंदना के साथ विषम परिस्थिति में देख लिया। फिर क्या था पति रमेश आपा खो बैठा और पत्नी के साथ उसके प्रेमी को लाठी डंडे से हमला बोल दिया। मारपीट में गांव निवासी युवक विशाल की मौके पर मौत हो गई। जबकि घायल पत्नी वंदना का इलाज जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में चल रहा है। मारने के बाद पति घर के अन्दर बैठा रहा।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक विशाल के शव का पंचनामा करके मर्चरी भेज दिया। मृतक विशाल अपने भाइयों अरुण व अंशु के बीच का था। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की मां गीता व बहनों अंतिमा, शांतिमा का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता पंजाब में रहकर मजदूरी करते है। घटना की सूचना पर घर पहुंचने वाले है।खबर लिखे जाने तक पुलिस को तहरीर नहीं मिली थी। घटना के समय आरोपी का वृद्ध पिता घर के बाहर बैठा था। उसने बताया कि घर के अंदर क्या हो रहा है उसे पता नहीं लगा। प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते पति ने गांव निवासी युवक की हत्या कर दी। साथ ही पत्नी को पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया। जिसका इलाज चल रहा है।

परदेश से माह भर पहले आया था पति

कुड़वार।हत्या कांड का आरोपी पति रमेश माह भर पहले मुंबई से घर आया था।वह मुंबई में रहकर मजदूरी करता है।आरोपी के कोई संतान नहीं है।इसकी पहली शादी 12 साल पहले मनियारी गांव में हुई थी लेकिन कुछ दिनों में ही संबंध विच्छेद हो गया।जिसके बाद 07 साल पहले उमरपुर लंभुआ निवासी वंदना से शादी किया था।जिसकी सात साल के वैवाहिक जीवन में कोई संतान नहीं है।उसकी मां की पहले ही मौत हो गई है।वृद्ध पिता बाबू लाल अपनी बहू के साथ घर में रहता था।बाबू लाल के कोई संतान न होने के कारण उन्होंने जब रमेश 03 साल का था तो पीपरपुर निवासी रिश्तेदार से गोद लिया था।

Up News UP News Today Sultanpur
