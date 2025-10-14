होटल में पड़ोसी के साथ थी पत्नी, देखते ही पति का चढ़ा पारा, युवक पर ताबड़तोड़ बरसाए लात-मुक्के

झांसी में एक पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर पड़ोसी युवक के साथ एक होटल में पकड़ लिया। यह देखते ही पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बीच-बचाव करने आए युवक के भाई और पिता पर भी हमला किया गया।

यूपी के झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला आया है। जहां एक पति ने होटल में बीवी को पड़ोसी युवक के साथ पकड़ लिया। इससे गुस्साए पति ने युवक की पिटाई कर दी। यहां तक कि उसे बचाने आए भाई और पिता पर भी हमला बोल दिया। जिससे तीनों घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

ये मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर पड़ोसी युवक के साथ होटल में पकड़ लिया। गुस्से में पति ने युवक को पकड़कर अपनी दुकान पर लाया और लोहे की रॉड से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बचाने पहुंचे घायल युवक के पिता और भाई को भी मारपीट में चोटें आईं। तीनों को मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

पीड़ित ने बताया कि वह होटल किसी काम से गया था, तभी महिला के पति और उसके ससुरालजन पहुंचे। गलतफहमी में उसे पकड़ लिया। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं। सभी बेबुनियाद हैं। महिला के पति का कहना है कि उसे परिवार के लोगों से सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी होटल में किसी अन्य युवक के साथ है। जब वह मौके पर पहुंचा, तो पत्नी और पड़ोसी युवक को एक साथ पकड़ा गया।