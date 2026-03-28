बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा; बोली- पापा को बताऊंगी, दोनों ने गला दबाकर मार डाला

पुलिस ने बतायाक कि बताया कि छोटी बहन ने बड़ी बहन और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसने यह बात पिता को बताने के लिए कहा था। जिससे दोनों ने गला दबा कर बालिका की हत्या कर दी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था।

बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में एक गांव में गुरुवार दोपहर बालिका की हत्या उसकी बड़ी बहन ने प्रेमी के साथ मिल कर की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा कर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने आपत्तिजनक स्थिति में बालिका ने देख लिया था। गुरुवार दोपहर 11 वर्षीय बालिका का शव गेहूं के खेत में मिला था। उसके गले पर खरोंच के निशान थे। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था। सुरक्षा के लिए शुक्रवार को गांव में पुलिस के साथ ही पीएसी तैनात की गई थी। शाम चार बजे पोस्टमार्टम के बाद बालिका का शव गांव लाया गया तो कोहराम मच गया। पुलिस ने मशक्कत के बाद पांच बजे शव का अंतिम संस्कार कराया।

दोनों आरोपी गिरफ्तार छोटी बहन की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका की बड़ी बहन व उसके प्रेमी शुभम उर्फ शोभा राम चौहान निवासी ग्राम लोनियनपुरवा को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उन्होंने बताया कि छोटी बहन ने बड़ी बहन और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसने यह बात पिता को बताने के लिए कहा था। जिससे दोनों ने गला दबा कर बालिका की हत्या कर दी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था। सुरक्षा के लिए शुक्रवार को गांव में पुलिस के साथ ही पीएसी तैनात की गई थी। शाम चार बजे पोस्टमार्टम के बाद बालिका का शव गांव लाया गया तो कोहराम मच गया। पुलिस ने मशक्कत के बाद पांच बजे शव का अंतिम संस्कार कराया।

फेसबुक से दोनों की हुई थी दोस्ती पुलिस जांच में सामने आया कि बसारी गांव निवासी लड़की और पड़ोसी गांव के शिवम के बीच करीब दो महीने पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। होली के दौरान परिजनों को इस रिश्ते की जानकारी मिली, जिसके बाद लड़की के पिता ने सख्ती बरतते हुए उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया था और शिवम से बात करने से मना कर दिया था। इसके बावजूद काजल चोरी-छिपे शिवम से संपर्क में बनी रही।