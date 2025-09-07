बच्चों को रोता देखकर महिला ने बदल लिया 'पाला', 24 घंटे भी नहीं चला शादीशुदा महिला का प्रेम-विवाह

हमीरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रामजानकी मंदिर में शनिवार को प्रेम विवाह करने वाले जोड़े का वैवाहिक सफर 24 घंटे भी नहीं चला। प्रेम विवाह की कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब महिला का पति चार बच्चों संग आ गया।

यूपी के हमीरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रामजानकी मंदिर में शनिवार को प्रेम विवाह करने वाले जोड़े का वैवाहिक सफर 24 घंटे भी नहीं चला। प्रेम विवाह की कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब महिला का पति चार बच्चों संग आ गया। इसके बाद हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ, जो सुबह से लेकर दोपहर तक चलता रहा। बच्चे लिपटकर रोने लगे तो मां का भी दिल पसीज गया और वह पहले पति संग जाने को तैयार हो गई। ब्याह रचाने वाला युवक भी चौकी में हुए समझौते के बाद कहीं चला गया।

सरीला कस्बा निवासी 27 वर्षीय हरि सिलवासा गुजरात में काम करता था। वहीं से एक महिला को अपने साथ लेकर आया था। दोनों ने शनिवार को मंदिर में शादी रचा ली। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सारा दिन शादी की चर्चा होती रही। जोड़े को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देने वालों की भी भीड़ लगी रही। रविवार सुबह महिला का पति शिवशंकर निवासी मिर्जापुर छानबे ब्लाक पड़री अपने चार बच्चों के साथ आ गया। चारों बच्चे मां से लिपटकर रोने लगे। इसके बाद महिला का मन बदल गया।

अचानक बदले घटनाक्रम से कस्बावासी भौचक्के रह गए। मामला पुलिस चौकी पहुंच गया। पता चला कि हरि को महिला के पांच बच्चों की मां होने की जानकारी थी। वह उसे अपने साथ ले आया था। इधर, बच्चों को बिलखता देख महिला का दिल पसीज गया और वह अपने पहले पति संग रहने को रजामंद हो गई। शादी रचाने वाला युवक भी आनन-फानन में उसे उसके पति के सुपुर्द कर गायब हो गया। चौकी प्रभारी सरीला ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाया गया। किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। मामला आपसी समझौते से निपट गया। महिला अपने पहले पति संग जाने को तैयार हो गई है।