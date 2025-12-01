Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSeeing chaos Lucknow minister suresh khanna got angry and ordered salary deduction three officer
लखनऊ में अव्यवस्था देखकर मंत्री सुरेश खन्ना का चढ़ा पारा, तीन अफसरों की सैलेरी काटने के निर्देश

लखनऊ में अव्यवस्था देखकर मंत्री सुरेश खन्ना का चढ़ा पारा, तीन अफसरों की सैलेरी काटने के निर्देश

संक्षेप:

मंत्री खन्ना ने दौरे की शुरुआत जोन 8 के खरिका प्रथम वार्ड से की, जहाँ तेलीबाग, सुभानी खेड़ा, देवी खेड़ा और मोहारीबाग क्षेत्रों में नालियों में समय पर सफाई न होने और सड़कों पर गंदगी पाए जाने पर मंत्री खन्ना ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी।

Mon, 1 Dec 2025 06:44 PMDinesh Rathour लखनऊ
योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सोमवार को अचानक से शहर की सड़कों पर निकल पड़े। उनके साथ महापौर सुषमा खर्कवाल भी साथ रहीं। संसदीय मंत्री खन्ना ने लखनऊ की साफ–सफाई व्यवस्था और जमीनी स्थिति जानने के लिए जोन 8 के विभिन्न वार्डों का विस्तृत दौरा किया। मंत्री और मेयर के निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था की खराब स्थिति मिली, जिस पर मंत्री का पारा चढ़ गया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

मंत्री खन्ना ने दौरे की शुरुआत जोन 8 के खरिका प्रथम वार्ड से की, जहाँ तेलीबाग, सुभानी खेड़ा, देवी खेड़ा और मोहारीबाग क्षेत्रों में नालियों में समय पर सफाई न होने और सड़कों पर गंदगी पाए जाने पर मंत्री खन्ना ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी। महापौर श्रीमती खर्कवाल ने भी सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति और ड्रेस कोड का पालन न होने पर असंतोष जाहिर किया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नागरिक सुविधाओं से जुड़ी सेवाओं की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद मंत्री श्री खन्ना ने खरिका द्वितीय वार्ड का दौरा किया, जहाँ उन्होंने काशीराम कॉलोनी में जलनिकासी और सफाई व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया।

सफाई अभियान में तेजी लाने के निर्देश

उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को तुरंत सफाई अभियान तेज करने और नालियों का नियमित रखरखाव करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बरसात में जलभराव की समस्या न बढ़े, इसके लिए समय पर कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। जोन 8 के इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड स्थित ईश्वरी खेड़ा गांव में भी स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। यहां सफाई व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति देखकर मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की और कड़े निर्देश दिए कि विस्तारित क्षेत्र की उपेक्षा कतई न की जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का दायित्व प्रत्येक मोहल्ले और गांव में समान रूप से सेवा उपलब्ध कराना है।

मंत्री के निरीक्षण में उफनाता मिला नाला

राजा बिजली पासी प्रथम वार्ड के चिल्लावाँ बाजार, अमौसी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री जी को कई समस्याएं दिखाई दीं। यहां स्ट्रीट लाइटें खराब मिलीं और नाला उफनता पाया गया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को नाला तुरंत साफ कराने के आदेश दिए। स्थानीय निवासियों ने पंपिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक मोटर लगाने से जुड़ी समस्या भी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में रखी, जिसके समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नाले के पानी की निकासी को सुचारू करने के लिए जल्द ही उचित समाधान लागू किया जाएगा।

जोन 8 के राजा बिजली पासी द्वितीय वार्ड, नटकुर में सफाई व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई। यहां स्थानीय लोग व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। जोन 8 में पाई गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी ने जोनल अधिकारी श्री विकास सिंह, जोनल सेनेटरी ऑफिसर जितेंद्र गांधी और एसएफआई श्रीमती मीरा राव सहित संबंधित टीम के एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि साफ–सफाई व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की कोताही पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

