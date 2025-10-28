Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSeeing a transformer on the road, Satish Mahana stopped his convoy, summoned the officers and demanded an explanation
सड़क पर ट्रांसफॉर्मर देख महाना ने रुकवा ली फ्लीट, अफसरों को बुलवा कर मांगा जवाब

सड़क पर ट्रांसफॉर्मर देख महाना ने रुकवा ली फ्लीट, अफसरों को बुलवा कर मांगा जवाब

संक्षेप: यूपी के कानपुर में सड़क पर ट्रांसफॉर्मर देखकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष  सतीश महाना भड़क गए। महाना  ने फ्लीट रुकवा ली। मौके पर ही केस्को एमडी, डीसीपी ट्रैफिक, केडीए उपाध्यक्ष और नगर निगम के अफसरों को तलब कर लिया।

Tue, 28 Oct 2025 02:14 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में समग्र विकास कार्यों की बैठक में सख्त निर्देश के बावजूद चकेरी चौकी चौराहे पर रखा ट्रांसफॉर्मर न हटाए जाने पर सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष गुस्सा उठे। सड़क पर ट्रांसफार्मर और जाम देख फ्लीट वहीं रुकवा ली और मौके पर ही केस्को एमडी, डीसीपी ट्रैफिक, केडीए उपाध्यक्ष और नगर निगम के अफसरों को तलब कर लिया।

तल्ख लहजे में कहा कि महीना गुजर गया और अभी तक ट्रांसफॉर्मर हटाने की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई। क्या इस तरह से विकास कार्य होंगे। बोले-सुबह, दोपहर और शाम को ट्रांसफार्मर की वजह से जाम लगता है। रोजाना हजारों लोग परेशान होते हैं। इस पर केस्को एमडी सैमुअल पाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि हर हाल में ट्रांसफॉर्मर आठ नवंबर तक हट जाएगा। इसे चकेरी चौकी साइड शिफ्ट करके ट्रैफिक सिग्नल पोल लगा देंगे। महाना ने अफसरों से कहा कि सोच-समझकर तिथि बताएं। पता नहीं तिथि के बाद कब चेक कर लें।

विस अध्यक्ष ने बताया कि मौके पर आए अफसरों से कहा कि समग्र विकास कार्य की बैठक का महत्व होता है और वह बैठक उन्होंने खुद बुलाई थी तो उसमें बताए गए कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गरब्याल भी पहुंच गए और कुछ कार्यों और सौंदर्यीकरण के काम बता दिए। इसके बाद डीसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुमार से महाना ने कहा कि पुराना चकेरी थाने से हरजेंदरनगर तक वाहन फर्राटा भरें, इसके लिए ऐसा करो कि व्यापारी और आमजन दोनों को राहत मिले। डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि टीम से सर्वे करा यह व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी में जिला पंचायतों के घटे 30 वार्ड, क्षेत्र पंचायतों के भी 830 वार्ड हुए कम

महाना ने कहा, सड़क पर रखे ट्रांसफार्मर को हटाकर दूसरी पट्टी में लगाने और वहां पर ट्रैफिक सिग्नल पोल लगने से पांच लाख की आबादी को राहत मिलेगी। शिवकटरा से आने वाली सड़क से बड़ी संख्या में वे वाहन आते हैं जो केडीए कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, जाजमऊ होते हुए लखनऊ की ओर जाते हैं।

बिजली के तार अंडग्राउंड होंगे:केस्को एमडी सैमुअल पाल से महाना ने कहा कि हरजेंदरनगर से चकेरी चौकी चौराहे तक बिजली तार और पोल कब हटेंगे। एमडी ने आश्वस्त किया है कि हर हाल में एक सप्ताह के भीतर बिजली तार अंडरग्राउंड शिफ्टिंग का काम शुरू होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |