See the list of Pandit MLAs who did not attend the UP Brahmin BJP MLA meeting
यूपी में ब्राह्मण भाजपा विधायकों की बैठक में कौन-कौन पंडित एमएलए नहीं हुए शामिल, देखें लिस्ट

यूपी में ब्राह्मण भाजपा विधायकों की बैठक में कौन-कौन पंडित एमएलए नहीं हुए शामिल, देखें लिस्ट

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ में हुई में ब्राह्मण भाजपा विधायकों की बैठक को लेकर सियासत तेज है। इस बीच एक लिस्ट ऐसी भी आई है जो ब्राह्मण भाजपा विधायक इस बेठक में शामिल नहीं हुए हैं।

Dec 24, 2025 10:07 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के सियासत तेज हो गई है। कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के लखनऊ के बहुखंडी स्थित आवास पर हुए सहभोज में करीब तीन दर्जन विधायक शामिल होने की खबर है। वहीं नीलकंठ तिवारी, प्रतिभा शुक्ला समेत करीब डेढ़ दर्जन विधायकों की लिस्ट सामने आई है जो इस सहभोज में शामिल नहीं हुए। ब्राह्मण विधायकों की बैठक की बात सामने आने से पहले पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इसी तरह क्षत्रिय विधायक भी कुटुंब मिलन कार्यक्रम के तहत राजधानी के एक होटल में जुटे थे। उसके बाद एक अन्य स्थान पर कुर्मी विधायकों की भी बैठक हुई थी।

दरअसल, ब्राह्मण विधायकों के सहभोज की तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विधायकों को प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी सहित अन्य सियासी मुद्दों पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है। इस सहभोज में लिट्ठी-चोखा और मंगलवार व्रत के भोजन के साथ ही राजनैतिक चर्चाएं भी होने की खबर है। सूत्रों की मानें तो पीएन पाठक के आवास पर हुए सहभोज में शामिल विधायकों में से कइयों से बातचीत कर बैठक के निहितार्थ खोजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि भाजपा के कुल 46 ब्राह्मण विधायक हैं।

ये विधायक नही शामिल हुए

1. नीलकंठ तिवारी

2. राजप्रसाद उपाध्याय

3. प्रतिभा शुक्ला

4. सतीश चंद्र शर्मा

5. रामफेरन पाण्डेय

6. शशांक त्रिवेदी

7. योगेश शुक्ला

8. हर्ष बाजपेयी

9. योगेन्द्र उपाध्याय

10. विनोद अवस्थी

11. प्रदीप शुक्ला

12. दीपक मिश्रा

13. श्रीकांत शर्मा

14. सुनील शर्मा

15. रजनी तिवारी

16. विजय बहादुर पाठक

17. संजीव शर्मा

ये विधायक हुए शामिल

पीएन पाठक (आयोजक), रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी, एमएलसी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दूबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पाण्डेय, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्र (एमएलसी, बाबूलाल तिवारी (एमएलसी), विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रेमनारायण पाण्डेय, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह भूमिहार (एमएलसी।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
