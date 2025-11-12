Hindustan Hindi News
दिल्ली धमाके के बाद गोरखनाथ मंदिर की और सख्त हुई सुरक्षा, DGP ने खुद की समीक्षा

दिल्ली धमाके के बाद गोरखनाथ मंदिर की और सख्त हुई सुरक्षा, DGP ने खुद की समीक्षा

संक्षेप: गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी निवास है। परिसर पहले से आतंकियों के निशाने पर रहा है। मंदिर को बम से उड़ाने की और सीएम पर हमले की कई बार धमकी मिल चुकी है। इन धमकियों में कुछ आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई है। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा और कड़ी की गई है।

Wed, 12 Nov 2025 04:23 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को न सिर्फ मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई बल्कि एंटी सैबटॉज टीम की एक और यूनिट के साथ ही क्यूआरटी भी लगा दी गई है। वहीं सीसी कैमरे से चप्पे-चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। इस बीच मंगलवार की दोपहर में डीजीपी ने भी अधिकारियों के संग वर्चुअल मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और चौकसी के निर्देश दिए।

गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी निवास है। परिसर पहले से आतंकियों के निशाने पर रहा है। मंदिर को बम से उड़ाने की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले की कई बार धमकी मिल चुकी है। इन धमकियों में कुछ आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई है। पर इन सब के बीच अप्रैल 2022 में मंदिर पर आतंकी हमले से सनसनी फैल गई थी। उसके बाद से मंदिर की सुरक्षा और बढ़ाई गई थी।

परिसर में टावर के साथ ही सीसी टीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई और सुरक्षा में लगी फोर्स को भी और प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद सतर्कता बढ़ी तो मंदिर में प्रवेश के दौरान कई संदिग्ध पकड़े गए। जांच में पकड़े गए एक व्यक्ति के बैग से तमंचा बरामद हो चुका है। जबकि एक व्यक्ति के कार की डैशबोर्ड से कारतूस मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी।

सोमवार को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और सख्त कर दी गई। मंदिर पर तत्काल प्रभाव ने एंटी सैबटॉज की एक और यूनिट तैनात कर दी गई। गोरखनाथ मंदिर पर तीन साल पहले हुआ था आतंकी हमला: सिविल लाइंस एरिया के रहने वाले सिरफिरे मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर गेट व परिसर में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला कर सनसनी फैला दी थी। उसने सुरक्षा कर्मियों पर बांका (धारदार हथियार) से हमला किया था। उसके पास अगर असलहा होता तो वह काफी नुकसान पहुंचाता। काफी मशक्कत के बाद वह पकड़ा जा सकता था। उस पर कानूनी कार्रवाई हुई और एनआईए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। इस घटना के बाद से मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से परखा गया और पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई। सीसी टीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई। जांच और चेकिंग का दायरा बढ़ाया गया था।

क्या बोले एसएसपी

एसएसपी राज करन नैय्यर ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को और मुस्तैद रहने को कहा गया है। मंदिर की सुरक्षा में क्यूआरटी के साथ एंटी सैबटॉज टीम की एक और यूनिट लगाई गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
