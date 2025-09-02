security plan of Ayodhya Ram temple and Ramjanmabhoomi complex will be made afresh अयोध्या राम मंदिर समेत रामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का प्लान नए सिरे से बनेगा, मंथन शुरू, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
security plan of Ayodhya Ram temple and Ramjanmabhoomi complex will be made afresh

अयोध्या राम मंदिर समेत रामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का प्लान नए सिरे से बनेगा, मंथन शुरू

यूपी में अयोध्या राम मंदिर समेत रामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का प्लान नए सिरे से बनेगा। इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में सोमवार को जिलाधिकारी निखिल टीकाराम व एसएसपी डाॅ. गौरव ग्रोवर यहां प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण करने पहुंचे।

Deep Pandey अयोध्या, हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:39 AM
अयोध्या राम मंदिर समेत श्रीरामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का प्लान नए सिरे से तैयार करने पर मंथन शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में सोमवार को जिलाधिकारी निखिल टीकाराम व एसएसपी डा गौरव ग्रोवर यहां प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। इस बीच तेज बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव जैसी स्थिति होने के कारण अफसरों ने एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे से फीड बैक हासिल कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

बताया गया कि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय व मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव तीन सितम्बर को आएंगे तभी विधिपूर्वक चर्चा हो सकेगी। फिलहाल तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा अनिल मिश्र ने सबके साथ सामूहिक सलाह लेने का मशविरा दिया। वहीं तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा मिश्र ने कहा कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सदैव ट्रस्ट सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी मानकों का पालन किया जाएगा।

कितनी देर में दर्शन मिलें, हो रहा है हिसाब-किताब

तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉ. अनिल मिश्र ने माना कि भविष्य में जब सभी मंदिरों में दर्शन पूजन की अनुमति होगी तो परिसर के अंदर भीड़ का फैलाव खासा विस्तृत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव स्वाभाविक है। वह यह भी कहते हैं कि रामलला व राम दरबार में दर्शन की व्यवस्था में जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, वह पर्याप्त है लेकिन जब परकोटे के मंदिरों व सप्त मंडपम समेत शेषावतार मंदिर एवं कुबेर टीला में दर्शनार्थियों को किस प्रकार भेजा जाए और उसका स्वरूप क्या हो। दर्शनार्थियों की संख्या को निर्धारित करना है तो एक दिन में कितनी संख्या का निर्धारण हो और पास व्यवस्था का सिस्टम कैसा हो और दो घंटे के स्लाट में दर्शन के लिए गये श्रद्धालुओं को सभी स्थानों का दर्शन कराया जाना संभव होगा। फिर उनकी वापसी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार के अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल इनका हिसाब-किताब हो रहा है।

आरती के दौरान रामलला के माथे का तिलक लटका

सूर्य किरणों से अभिषेक के लिए रामलला के ललाट पर हीरे-जवाहरात व माणिक्य से निर्मित रामानंदीय तिलक को प्राण-प्रतिष्ठा के समय लगाया गया था। तभी से यह चमकदार तिलक रामलला के ललाट पर शोभायमान है। पुजारियों के द्वारा प्रतिदिन भगवान की शयन आरती के बाद हटा दिया जाता है और पुनः अगले दिन सुबह शृंगार के समय तिलक लगाकर आरती की जाती है। इस शृंगार आरती का सजीव प्रसारण भी दूरदर्शन की ओर से पूरे देश में किया जाता है। इसी क्रम में सोमवार को भी शृंगार के बाद भगवान की आरती के मध्य में तिलक लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मोम हल्का पड़ जाने से तिलक रामलला के माथे पर लटक गया। फिलहाल पुजारियों ने उसे दोबारा ठीक कर दिया।

