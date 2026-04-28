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ताजमहल की सुरक्षा में चूक! मीनार पर चढ़कर वीडियो बनाने वाले को नौकरी से निकाला, नियम भी बदला

Apr 28, 2026 09:13 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, आगरा
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ताजमहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिससे बाद ताज की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो ताजमहल की एक मीनार से बनाया गया है, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने वीडियो बनाने वाले सफाई कर्मी को हटा दिया। साथ ही सफाईकर्मियों को मोबाइल की जगह वॉकी-टॉकी दिया जाएगा।

ताजमहल की सुरक्षा में चूक! मीनार पर चढ़कर वीडियो बनाने वाले को नौकरी से निकाला, नियम भी बदला

आगरा के ताजमहल की मीनार पर सफाई करने गए युवक का मन किया तो उसने 360 डिग्री पर वीडियो बना ली। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसने जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो सनसनी फैल गई। एएसआई ने तत्काल वीडियो के बारे में पता कराया। वीडियो बनाने वाला सफाई कर्मी निकला। ये आउटसोर्सिंग का कर्मचारी थी। उसे तत्काल वहां से हटा दिया गया। ताजमहल में सफाई का कार्य आउट सोर्सिंग से कराया जा रहा है। यहां का ठेका मैसर्स पप्पन के पास है। तीन महीने पहले सफाई कर्मचारी विशाल ताजमहल आया था। तभी से वह कार्य कर रहा है।

मीनार से बना लिया ताजमहल का 360 डिग्री का वीडियो

कुछ दिन पहले वह मीनारों की सफाई कर रहा था। मीनारों और अन्य हिस्सों की हर हफ्ते सफाई कराई जाती है। आउट सोर्सिंग के कर्मचारी विशाल एक मीनार पर गया और उसने मौके देखकर 360 डिग्री पर वीडियो बना लिया। बैकग्राउंड में एक गाना भी लगाया गया है। यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट its_vishalbhai से पोस्ट किया गया है। इसके पोस्ट होते ही सनसनी फैल गई। वायरल वीडियो में ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को ताजमहल के उस हिस्से से शूटिंग करते देखा जा रहा है, जहां आम पर्यटकों की पहुंच पूरी तरह प्रतिबंधित होती है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो

इधर‌, ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि वीडियो की जानकारी कर ली गई है। वीडियो सफाई कर्मचारी विशाल द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि फोन ले जाने की अनुमति इसलिए रहती है कि मीनार में काफी ऊपर जाने के दौरान यदि उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह मोबाइल से नीचे संपर्क कर बता सकता है। पहे भी सफाई होती रही है, लेकिन इस कर्मचारी को नियमों की जानकारी नहीं थी।

वेंडर को नोटिस, फोन नहीं वॉकी-टॉकी दिए जाएंगे

अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिथा एस कुमार ने बताया कि वेंडर को नोटिस जारी किया गया है कि इस कार्य में किसी ऐसे कर्मचारी को नहीं लगाएं, जो फोटो बगैरह खींचे या वीडियो बनाए। कर्मचारियों को हिदायत देकर उन्हें एएसआई के नियमों के बारे में भी जानकारी दे दी जाए। उन्होंने बताया कि अब इन कर्मचारियों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये लोग वॉकी-टॉकी लेकर ही सफाई का कार्य करने ऊपरी हिस्से में जाया करेंगे।

sandeep

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