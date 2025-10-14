काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक, गूगल ग्लास के साथ अंदर तक पहुंच गया NRI

Hindustan Hindi News
Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 05:13 PM
वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक एनआरआई गूगल ग्लास कैमरे के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने में सफल हो गया। हालांकि मुख्य मंदिर के निकट सुरक्षाकर्मियों ने एनआरआई को गूगल ग्लास कैमरे के साथ पकड़ लिया। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया। वहीं, कैमरा ले जाना सुरक्षा में चूक मानी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, एनआरआई अपने परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आया था। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही वह अपनी मां की तस्वीर गूगल ग्लास के जरिए ले रहा था। इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों की नजर उस पर पड़ी और उसे पकड़ लिया गया। थाने में एटीएस और अफसरों ने घंटों पूछताछ की। बाद में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। साथ ही धाम के जिन प्रवेश द्वार से वह अंदर गया, वहां के सुरक्षा प्वाइंट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को अफसरों ने हिदायत दी। सुरक्षा में चूक बताया।

गूगल ग्लास क्या है

गूगल ग्लास एक तरह का स्मार्ट चश्मा है जिसे Google ने विकसित किया है। इसे पहनने पर यह चश्मा आपके सामान्य चश्मे की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छोटे डिस्प्ले, कैमरा और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी तकनीक लगी होती है। आंख के सामने एक छोटा स्क्रीन या प्रिज़्म होता है, जिससे जानकारी देख सकते हैं जैसे नोटिफिकेशन, मैप्स, या टेक्स्ट इसमें एक छोटा कैमरा लगा होता है, जिससे आप फोटो और वीडियो ले सकते हैं।

विश्वनाथ दरबार पहुंचे चेतेश्वर पुजारा विश्वनाथ दरबार पहुंचे चेतेश्वर पुजारा

उधर, पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने रविवार सुबह श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान पिछली बार के दर्शन और मन्नत पूरी होने की बात कही। उन्होंने बताया कि जब वह 2022 में बाबा धाम आए थे, इसके बाद बांग्लादेश में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी।