यूपी में इस फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों पर गिरी गाज, एक साथ 45 लोग नौकरी से निकाले गए, सैलेरी भी रुकी

Sun, 2 Nov 2025 06:41 PMDinesh Rathour भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)
यूपी के हमीरपुर स्थित रिमझिम इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री में सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से रखे गए 45 सुरक्षा गार्डों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया। उन पर चोरी का आरोप लगा था। साथ ही उनका दो महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। नौकरी से निकाले जानकारी मिलने पर सुरक्षा गार्डों ने फैक्ट्री गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। गार्डों का आरोप है कि उन्हें दो महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है। हंगामे की सूचना पर यूपी 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गार्डों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

बीते दिनों रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में कई कुंतल बेशकीमती माल चोरी हो गया था। इसकी शिकायत फैक्ट्री प्रबंधन ने सिक्योरिटी मुहैया कराने वाली एजेंसी से की थी। एजेंसी ने अपने स्तर से जांच-पड़ताल कराने के बाद ड्यूटी पर तैनात रहे 45 सुरक्षा गार्डों को चिन्हित कर सभी को नौकरी से निकाल दिया। इसकी जानकारी गार्डों को शनिवार को दी गई थी। रविवार को नौकरी से निकाले गए सुरक्षा गार्ड फैक्ट्री गेट पर पहुंचे और नौकरी से निकाले जाने पर विरोध करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सुरक्षा गार्डों का कहना है कि उन पर लगा चोरी का आरोप निराधार है। चोरी करने वाले सिक्योरिटी अफसर ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

गार्डों ने आरोप लगाया कि उनका दो माह का वेतन भी नहीं दिया गया और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस संबंध में रिमझिम इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री के मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता का कहना है कि फैक्ट्री से माल चोरी होने की शिकायत सुरक्षा देने वाली एजेंसी कृष्णा सिक्योरिटी सर्विस से की गई थी। सिक्योरिटी सर्विस ने ही अपने गार्डों पर कार्रवाई की है। इसमें फैक्ट्री प्रबंधन का कोई लेना-देना नहीं है, रही बात वेतन की तो उन्हें शेष वेतन शीघ्र दिया जाएगा।

