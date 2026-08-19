10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर करोड़ों की फर्म, 3.14 करोड़ का मिला नोटिस

कानपुर में 10 हजार की नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को तीन करोड़ से अधिक का सीजीएसटी नोटिस मिला है। अब इस मामले में अब धोखाधड़ी की जांच पुलिस करेगी। एक साल से भटक रहे युवक के प्रार्थना पत्र पर पुलिस आयुक्त के आदेश पर नौबस्ता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

UP News: यूपी के कानपुर में 10 हजार की नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को तीन करोड़ से अधिक का सीजीएसटी नोटिस मिला है। इस मामले में अब धोखाधड़ी की जांच पुलिस करेगी। एक साल से भटक रहे युवक के प्रार्थना पत्र पर पुलिस आयुक्त के आदेश पर नौबस्ता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीजीएसटी का नोटिस मिलने के बाद पीड़ित की नौकरी चली गई। इसके साथ ही राशन कार्ड भी कैंसल कर दिया गया।

आवास विकास हंसपुरम के ओमजी शुक्ला को बीते 21 अगस्त 2025 को सीजीएसटी का नोटिस मिला। सीजीएसटी के नोटिस के मुताबिक उन्हें 3 करोड़ 14 लाख 56 हजार से अधिक रुपये टैक्स जमा करना था। नोटिस देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस से ही उन्हें पता चला कि उनके नाम पर ओम इंटरप्राइजेज के नाम से एक फर्म खोली गई है। यह फर्म साल 2023 में रजिस्टर्ड कराई गई। फर्म के जरिये कपड़ों का कारोबार किया गया। कारोबार 17,47,56,200 रुपये का था। नोटिस लेकर ओमजी व्यापारी नेताओं के साथ कानपुर स्थित सीजीएसटी कार्यालय पहुंचे लेकिन कोई मदद नहीं मिली।

ओमजी ने बताया कि नोटिस उन्हें दिल्ली से आया था। यहां के अफसरों ने कहा, जहां से नोटिस आया है वहीं जाओ। तब से लगातार वह अफसरों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को वह पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलने पहुंचे। पुलिस आयुक्त ने पूरी बात सुन नौबस्ता थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नौबस्ता थाना प्रभारी ने बताया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

क्राइम ब्रांच करेगी जांच पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर फर्म बनी तो पंजीकरण के दौरान जांच नहीं हुई। जांच हुई होती तो हकीकत सामने आती। प्रथम दृष्ट्या इसमें मिलीभगत सामने आ रही है। इसलिए क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी है। सच ही जल्द सामने आ जाएगा।

कोचिंग संस्थान में था सिक्योरिटी गार्ड ओमजी ने बताया कि वह काकादेव के एक कोचिंग संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड थे। मिली नोटिस अखबारों में प्रकाशित होने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनका राशन कार्ड भी नोटिस के चलते काट दिया गया। अब उन्हें राशन के भी लाले हैं।