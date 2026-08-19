10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर करोड़ों की फर्म, 3.14 करोड़ का मिला नोटिस
कानपुर में 10 हजार की नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को तीन करोड़ से अधिक का सीजीएसटी नोटिस मिला है। अब इस मामले में अब धोखाधड़ी की जांच पुलिस करेगी। एक साल से भटक रहे युवक के प्रार्थना पत्र पर पुलिस आयुक्त के आदेश पर नौबस्ता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
UP News: यूपी के कानपुर में 10 हजार की नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को तीन करोड़ से अधिक का सीजीएसटी नोटिस मिला है। इस मामले में अब धोखाधड़ी की जांच पुलिस करेगी। एक साल से भटक रहे युवक के प्रार्थना पत्र पर पुलिस आयुक्त के आदेश पर नौबस्ता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीजीएसटी का नोटिस मिलने के बाद पीड़ित की नौकरी चली गई। इसके साथ ही राशन कार्ड भी कैंसल कर दिया गया।
आवास विकास हंसपुरम के ओमजी शुक्ला को बीते 21 अगस्त 2025 को सीजीएसटी का नोटिस मिला। सीजीएसटी के नोटिस के मुताबिक उन्हें 3 करोड़ 14 लाख 56 हजार से अधिक रुपये टैक्स जमा करना था। नोटिस देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस से ही उन्हें पता चला कि उनके नाम पर ओम इंटरप्राइजेज के नाम से एक फर्म खोली गई है। यह फर्म साल 2023 में रजिस्टर्ड कराई गई। फर्म के जरिये कपड़ों का कारोबार किया गया। कारोबार 17,47,56,200 रुपये का था। नोटिस लेकर ओमजी व्यापारी नेताओं के साथ कानपुर स्थित सीजीएसटी कार्यालय पहुंचे लेकिन कोई मदद नहीं मिली।
ओमजी ने बताया कि नोटिस उन्हें दिल्ली से आया था। यहां के अफसरों ने कहा, जहां से नोटिस आया है वहीं जाओ। तब से लगातार वह अफसरों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को वह पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलने पहुंचे। पुलिस आयुक्त ने पूरी बात सुन नौबस्ता थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नौबस्ता थाना प्रभारी ने बताया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
क्राइम ब्रांच करेगी जांच
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर फर्म बनी तो पंजीकरण के दौरान जांच नहीं हुई। जांच हुई होती तो हकीकत सामने आती। प्रथम दृष्ट्या इसमें मिलीभगत सामने आ रही है। इसलिए क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी है। सच ही जल्द सामने आ जाएगा।
कोचिंग संस्थान में था सिक्योरिटी गार्ड
ओमजी ने बताया कि वह काकादेव के एक कोचिंग संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड थे। मिली नोटिस अखबारों में प्रकाशित होने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनका राशन कार्ड भी नोटिस के चलते काट दिया गया। अब उन्हें राशन के भी लाले हैं।
डिलीवरी करके जीवन गुजर बसर कर रहे
ओमजी ने बताया कि नौकरी जाने के बाद अब वह जोमैटो में डिलीवरी ब्वाय का काम करते हैंग। पिता फरीदाबाद में एक दवा फैक्ट्री में काम करते हैं जबकि मां भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थीं। नोटिस मिलने के बाद से वह परेशान रहने लगी और हालत बिगड़ गई। अब वह भी नौकरी नहीं करती हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें