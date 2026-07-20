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रेप पीड़ित की सुरक्षा में लगे गनर के बच्चे की मां बन गई युवती, शादी का झांसा देकर लूटी आबरू

By Dinesh Rathour
बांदा, कार्यालय संवाददाता
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हाईकोर्ट के आदेश पर रेप पीड़िता की सुरक्षा में लगाए गए गनर ने युवती से रेप कर डाला। गनर युवती से शादी का झांसा देकर कई दिनों से संबंध बना रहा था। इस दौरान युवती गनर के बच्चे की मां बन गई। इसके बाद गनर युवती को छोड़कर चला गया। 

रेप पीड़ित की सुरक्षा में लगे गनर के बच्चे की मां बन गई युवती, शादी का झांसा देकर लूटी आबरू

Girl rape in banda: रक्षक बन गया भक्षक वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत यूपी के बांदा में चरितार्थहो गई। चिर्चित रेपकांड की पीड़िता की सुरक्षा में लगे गनर ने ही पीड़िता की अस्मत लूट ली। गनर हाईकोर्ट के आदेश पर रेप पीड़िता की सुरक्षा में लगाया गया था। पीड़िता ने एसपी से शिकायत की है कि गनर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। बीते दिनों उसने एक बच्चे को मेडिकल कालेज में जन्म दिया, जिसकी मौत हो गई। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपित गनर को ड्यूटी से हटाते हुए जांच शुरू करा दी है।

15 साल पहले जिले में एक विधायक द्वारा दुष्कर्म की घटना देशभर में सुर्खिं बनी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर उस रेप पीड़िता की सुरक्षा के लिए एक गनर उपलब्ध कराया गया था। नरैनी क्षेत्र के एक गांव की इस पीड़िता ने सोमवार को एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एक सिपाही काफी समय से उसकी सुरक्षा में तैनात है। सिपाही ने उसे बहकाकर शादी का भरोसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। जब भी शादी करने के लिए कहती वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। इसी बीच वह गर्भवती हो गयी और बीते दिनों मेडिकल कॉलेज बांदा में एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि उसकी मौत हो गई।

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युवती को छोड़कर चला गया गनर

बच्चे के जन्म के बाद आरोपी गनर छोड़कर चला गया और उसका फोन नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। गनर से बात करने वह उसके गांव गई पर नहीं मिला। 17 जुलाई को वह पुलिस लाइन गई और गनर से बात करने की कोशिश की तो वह गाली-गलौज करने लगा। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। कई बार उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी मारपीट की। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों को बुलाया गया है। संबंधित गनर को ड्यूटी से हटाकर दूसरे गनर की ड्यूटी लगा दी गई है। मामले की जांच कराई जा रही है।

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किशोरी से युवक ने किया रेप

वहीं दूसरी ओर बदायूं में भी रेप का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर 13 साल की दलित किशोरी घर का सामान खरीदने दुकान पर गई थी। वहां मौका पाकर अरोपी परवेज ने उसे दुकान के भीतर खींचकर रेप किया। पीड़ित किशोरी किसी तरह उसके चंगुल से छुटकर बदहवास हालत में घर पहुंची। वहां उसने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। आक्रोशित परिजनों और आसपास के लोगों ने थाने पहुंचकर घेराव किया और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। आक्रोशित भीड़ को देखकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। देर रात आरोपी की लोकेशन मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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