भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही नजर

विजयादशमी के मौके पर भारत-नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीमा से सटे जिलों के संवेदनशील थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है।

शारदीय नवरात्रि, दुर्गापूजा और विजयादशमी पर्व को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। नेपाल सीमा से सटे जिले के संवेदनशील थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दुर्गा प्रतिमाओं, दर्शन-पूजन, मेलों और विसर्जन जुलूस के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

विजयादशमी पर्व के साथ ही मंगलवार को मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होना है। प्रशासन ने इसे मद्देनजर रखते हुए इंडो-नेपाल बॉर्डर के इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। जांच तेज कर दी गई है। बगैर तलाशी के सीमा के रखवाले किसी को भी प्रवेश नहीं दे रहे हैं। गैरपरंपरागत मार्गों पर दिन-रात पेट्रोलिंग की जा रही है। जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अफवाह फैलाने वालों पर सोशल मीडिया सेल पैनी नजर रख रही है। विसर्जन जुलूस और मेलों में मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत महिला सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी क्षेत्राधिकारियों व थानाध्यक्षों को वाहनों में दंगा नियंत्रण उपकरण, ड्रैगन लाइट, केनशील्ड और बुलेट प्रूफ जैकेट अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं।

महराजगंज एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि सीमा पर सतर्कता के साथ सभी थानाध्यक्षों विसर्जन मार्ग का पैदल निरीक्षण कर बाधाएं दूर कराने का निर्देश दिया गया है। नागरिकों से सौहार्द बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112 या थाने पर देने की अपील है। शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।

महराजगंज में 1712 स्थानों पर प्रतिमा स्थापित महराजगंज में दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिले में पुलिस प्रशासन शहर से लेकर सरहद तक सतर्क है। 1712 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हुई है। पुलिस प्रत्येक हलचल पर नजर रखे हुए हैं। वहीं बार्डर क्षेत्र में पगडंडियों पर नजर रखी जा रही है। 30 से अधिक स्थानों पर रावण पुतला दहन होगा। इसे लेकर देखते हुए तैयारी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, जिले में दुर्गा पूर्जा को लेकर पुलिस की ओर से विशेष तैयारी की गई है। बीते एक महीने से अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। चाहे शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन की बात हो या फिर अन्य मामले, सभी में पुलिस की ओर से विशेष निगरानी की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कर्मी निगरानी में जुटें हैं।