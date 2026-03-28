दोस्त की बहन का चुपके से बना लिया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर बनाया शारीरिक संबंध; जेवर भी हड़पे

वीडियो वायरल करने की धमकी देकर इस युवक ने महिला और उसकी सास के जेवरात और 10 हजार रुपये ले लिए। इतना ही नहीं धमकी देकर उसने शारीरिक संबंध भी बनाया। फोन पर फिर 50 हजार रुपये की मांग की ओर मना करने पर वीडियो वायरल करने और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी।

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में एक युवक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। आरोप है कि उसने अपने दोस्त की बहन का चुपके से अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गोरखपुर के रहने वाले इस युवक ने महिला और उसकी सास के जेवरात और 10 हजार रुपये ले लिए। इतना ही नहीं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध भी बनाया। फोन पर फिर 50 हजार रुपये की मांग की। मना करने पर वीडियो वायरल करने और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। ऐसा आरोप लगाते हुए महिला ने भाई के दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार किया।

कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला का मायका गोरखपुर जिले में है। महिला के भाई के दोस्त गोरखपुर जिले के गोरखनाथ क्षेत्र के जमुनहिया निवासी मोहम्मद शहजाद का उसके मायके में आना-जाना था। जिसकी वजह से महिला से उसकी जान पहचान हो गई थी। आरोप है कि आरोपी मोहम्मद शहजाद चोरी -चुपके से उसकी अश्लील वीडियो बना लिया था।

करीब एक वर्ष से उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार महिला से रुपये और जेवरात की मांग किया। वीडियो वायरल होने से डरी महिला अपने सारे जेवरात और अपनी सास के जेवरात और 10 हजार रुपये दे दी। आरोपी उसके घर आकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 12 दिसंबर 2025 को जबरन उससे शारीरिक संबंध भी बनाया।

10 जनवरी 2026 को आरोपी ने फोन पर महिला से फिर 50 हजार रुपये की मांग की। महिला के मना करने पर फिर वीडियो वायरल करने और उसके पति को जान से मार देने की धमकी दिया। जिससे महिला काफी डरी और सहमी हुई है। आरोप है कि आरोपी मोहम्मद शहजाद ने उसका जीना हराम कर दिया है। हर तरफ से निराश होकर और आरोपी से बुरी तरह तंग हो जाने के बाद पीड़ित महिला ने गुरुवार की देर शाम तहरीर देकर कोतवाली में आरोपी मोहम्मद शहजाद के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।