विशेषाधिकार हनन मामले में विधानसभा सचिवालय सख्त,पुलिस कमिश्नर-DM को रिपोर्ट देने का निर्देश
विशेषाधिकार हनन मामले में विधानसभा सचिवालय सख्ती दिखाई है। अब विधानसभा सचिवालय ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी (डीएम) को 5 कार्यदिवस के भीतर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।
कानपुर के आर्यनगर से समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ बाजपेयी द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन मामले में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सख्ती दिखाई है। पहले 15 कार्यदिवस में रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर अब विधानसभा सचिवालय ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी (डीएम) को 5 कार्यदिवस के भीतर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।
विधानसभा सचिवालय की ओर से प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विधायक अमिताभ बाजपेयी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि 13 मई 2026 को आर्यनगर क्षेत्र में सरकार के विद्यालयों के आधुनिकीकरण अभियान के तहत परमट स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्तियों और अधिकारियों के आचरण से न केवल वैध प्रशासनिक कार्यवाही बाधित हुई, बल्कि एक निर्वाचित विधायक के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ अभद्रता की गई।
इस मामले में विधायक अमिताभ बाजपेयी ने विधानसभा अध्यक्ष से स्थानीय नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही एसीपी चित्रांशू गौतम, इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह, संबंधित अधिशासी अभियंता तथा कानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की थी।
5 कार्यदिवस के भीतर स्पष्टीकरण सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा सचिवालय ने पहले पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से 15 कार्यदिवस के भीतर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने को कहा था। हालांकि समयसीमा के भीतर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर अब दोनों अधिकारियों से 5 कार्यदिवस के भीतर स्पष्टीकरण सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने गंभीरता से संज्ञान लिया
विधानसभा सचिवालय से नया पत्र जारी होने के बाद विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी पूरे मामले की स्पष्ट रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देंगे, जिससे प्रकरण के तथ्यों का खुलासा होगा।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें