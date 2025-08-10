second wife made husband unconscious by giving drugs and then cut off his private part दूसरी बीवी ने नशीली दवा देकर पति को किया बेहोश, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssecond wife made husband unconscious by giving drugs and then cut off his private part

दूसरी बीवी ने नशीली दवा देकर पति को किया बेहोश, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट

अमेठी में एक पत्नी पति को नशीली गोली देकर बेहोश कर दिया फिर प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट दिया। साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों पर भी ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में पति बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन उसे अस्पताल ले गए।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अमेठीSun, 10 Aug 2025 02:54 PM
share Share
Follow Us on
दूसरी बीवी ने नशीली दवा देकर पति को किया बेहोश, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट

यूपी के अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दूसरी पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट दिया। साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों पर भी ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में पति बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन उसे अस्पताल ले गए। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मैगलगंज कचनाव गांव का है। यहां रहने वाले अंसार अली ने दो शादियां की हैं। पहली शादी 2011 में की। जबकी दूसरी शादी मार्च 2025 में किया था। इसी को लेकर अक्सर दोनों पत्नियां लड़तीं थीं। बीती रात दूसरी पत्नी नाजनी ने नशीली दवा खिलाकर पति को बेहोश कर दिया। फिर ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला कर दिया। साथ ही उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गई। उधर, जानकारी मिलने पर परिजन अंसार अली को स्थानीय अस्पताल ले गए। लेकिन हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायबरेली एम्स भेज दिया।

इस मामले में अंसार अली के भाई बताया कि जब वह घर पहुंचा तो नाजनी भागते हुए दिखी। वहीं, घर के भीतर भाई खून से लथपथ था। उधर, चौकी इंचार्ज राघवेंद्र प्रताप ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दो पत्नियों के आपसी झगड़े के बाद ये खौफनाक कदम उठाया गया।

ये भी पढ़ें:पारिवारिक कलह का खौफनाक अंजाम, मां ने तीन बच्चों के साथ नहर में कूदकर दी जान

प्रेमी संग भागी बेटी तो परिजनों ने जिंदा ही कर दिया श्राद्ध

उधर, ललितपुर जिले के विकास खण्ड मड़ावरा के एक परिवार ने प्रेमी के साथ भागी बेटी से जीवन भर का नाता तोड़ उसका श्राद्ध करने की तारीख तय कर दी। शीलचंद्र जैन की दूसरे नंबर की पुत्री सोनम जैन का एक युवक से प्रेम प्रसंग हो गया और बीती 26 जुलाई को वह अपने प्रेमी के साथ भाग गयी। 30 जुलाई को सोनम ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और पांच अगस्त को विवाह का प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

बेेटी के परिजनों ने उससे नाता तोड़ने का निर्णय लेते हुए एक शोक पत्र प्रसारित किया, जिसमें बताया गया कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि शीलचंद्र गौंना वालों की बेटी सोनम जैन का आकस्मिक निधन 30 जुलाई को हो गया है, जिसकी शोकसभा कार्यक्रम का आयोजन 12 अगस्त की सुबह नौ बजे होगा।

Amethi Amethi News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |