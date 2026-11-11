12 घंटे के अंदर दूसरी ट्रेन दुर्घटना, अब कानपुर में चौरीचौरा एक्सप्रेस पटरी से उतरी

12 घंटे के भीतर देश में दूसरी रेल दुर्घटना सामने आई है। बुधवार सुबह असम के गुवाहाटी के पास डिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता से मिजोरम के सैरांग जा रही ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं, अब शाम में कानपुर में चौरीचौरा एक्सप्रेस भी डिरेल हो गई।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। देश में 12 घंटे के भीतर दो रेल हादसे सामने आए हैं। बुधवार सुबह असम के गुवाहाटी के पास कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद अब शाम के समय कानपुर में चौरीचौरा एक्सप्रेस के डिरेल होने की घटना सामने आई है। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम चौरीचौरा एक्सप्रेस के तीन एसी थर्ड कोच पटरी से उतर गए। हादसा उस समय हुआ, जब ट्रेन प्लेटफार्म नंबर सात से गोरखपुर के लिए रवाना हो रही थी। गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार बेहद धीमी थी। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घटना में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है।

चौरीचौरा एक्सप्रेस (15003) बुधवार शाम अनवरगंज से चलकर करीब 5:05 बजे कानपुर सेंट्रल के प्लेटफार्म नंबर सात पर पहुंची थी। यहां करीब 10 मिनट ठहरने के बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना होने लगी। इसी दौरान अचानक ट्रेन के एसी थर्ड के तीन कोच बी-4, बी-5 और बी-6 पटरी से उतर गए। अचानक झटका लगने से ट्रेन में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। यात्री कुछ समझ पाते, इससे पहले ही प्लेटफार्म पर भी अफरातफरी का माहौल बन गया। यात्रियों के परिजनों और ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों में भी हड़कंप मच गया।

हादसे के तुरंत बाद लोको पायलट और गार्ड ने रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद रेलवे के अधिकारी और इंजीनियरिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों को सुरक्षित कोचों से बाहर निकाला। इसके बाद बेपटरी हुए कोचों को दोबारा ट्रैक पर लाने और रेल यातायात बहाल करने की कवायद शुरू की गई। हादसे के चलते प्लेटफार्म नंबर सात पर रेल संचालन प्रभावित हुआ। फिलहाल मौके पर राहत और मरम्मत का काम जारी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कोचों के पटरी से उतरने के कारणों की जांच की जाएगी।