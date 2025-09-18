Second Radha: Former DIG DK Pada becomes victim of cyber fraud second time, Rs 4.32 lakh withdrawn from his account 'दूसरी राधा' पूर्व आईजी डीके पांडा दूसरी बार साइबर ठगी के शिकार, खाते से 4.32 लाख उड़ाए, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
'दूसरी राधा' पूर्व आईजी डीके पांडा दूसरी बार साइबर ठगी के शिकार, खाते से 4.32 लाख उड़ाए

पूर्व आईजी और दूसरी राधा के नाम से मशहूर डीके पांडा एक बार फिर साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। इंडियन बैंक का टोल फ्री नंबर गूगल पर सर्च करते समय उन्हें एक कॉल आई और चार ट्रांजेक्शन में 4.32 लाख रुपए उड़ा दिए गए।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 05:22 PM
दूसरी राधा के नाम से मशहूर पूर्व आईजी डीके पांडा दूसरी बार साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर पांडा के खाते से साइबर ठगों ने 4.32 लाख रुपए उड़ा दिए हैं। पांडा की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर जांच में जुट गई है। इंटरनेट पर इंडियन बैंक का टोल फ्री नंबर सर्च करने के बाद उनके साथ ठगी हुई है। पिछले साल भी उन्होंने अपने साथ ठगी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। उस समय अपनी एफआईआर में लिखा था कि उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए 381 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। जो उनके अकाउंट में आने लगा, तब 8 लाख टीडीएस देने के लिए दबाव बनाया। पेमेंट नहीं करने पर मेरा मुनाफा ही ब्लॉक कर दिया।

मूलरूप से ओडिशा के निवासी डीके पांडा 1971 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। वर्ष 2005 में नौकरी से त्यागपत्र देकर दूसरी राधा का वेष धारण कर लिया था। 2015 में दूसरी राधा का रूप त्याग कर कृष्णानंद बन गए थे। वह काफी समय से प्रयागराज के एडीए कॉलोनी प्रीतमनगर में मकान बनवाकर रहते हैं। इस बार घटना 9 सितंबर को हुई है। पांडा इंडियन बैंक की मुंडेरा ब्रांच का टोल-फ्री नंबर इंटरनेट पर खोज रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक कॉल आई।इसमें कॉलर ने खुद को राहुल कुमार बताते हुए मदद करने का भरोसा दिया। उसने इसके बाद व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा और उसे क्लिक करने के लिए कहा। लिंक खोलने के बाद साइबर ठग ने घंटों बात की और इस दौरान उनके यूको बैंक सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकाल लिए।

पांडा के अनुसार ठग ने चार ट्रांजेक्शन में पहले 1 लाख 95 हजार 23 रुपये, फिर 95 हजार 8 रुपये, उसके बाद 98 हजार रुपये और अंत में 44 हजार 12 रुपये। कुल 4 लाख 32 हजार 43 रुपए निकाल लिए। अगले दिन 10 सितंबर को ही साइबर क्राइम सेल प्रयागराज को लिखित शिकायत दी लेकिन एफआईआर 15 सितंबर को धूमनगंज थाने में दर्ज हुई। मामले की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह को सौंपी गई है।

पांडा ने अपनी शिकायत में लिखा कि मैं इंडियन बैंक का टोल-फ्री नंबर सर्च कर रहा था, तभी राहुल कुमार नाम के व्यक्ति ने फोन किया और लिंक भेजकर मुझे लंबी बातों में उलझा लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। उन्होंने कॉल करने वाले का मोबाइल नंबर भी पुलिस को बताया है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर जांच में जुटी है।

धूमनगंज थाने के प्रभारी अमर नाथ राय ने बताया कि मामला साइबर फ्रॉड का है और जांच तेजी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम ठग के मोबाइल नंबर और लिंक्स की जांच कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासकर बुजुर्गों को अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचना चाहिए। वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक संबंधी जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट्स या ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अनजान कॉल्स पर भरोसा न करें।

पिछले साल 381 करोड़ की ठगी का था मामला

उन्होंने 25 अक्टूबर 2024 को धूमनगंज थाने में साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया था। उस वक्त उन्होंने लंदन की एक कंपनी में ट्रेडिंग कर 381 करोड़ रुपये मुनाफा कमाने का दावा किया था। रुपये की निकासी के एवज में राजस्थान के आरव शर्मा पर टैक्स व ट्रांजेक्शन फीस के नाम पर आठ लाख रुपये मांग करने का आरोप लगाया था। वहीं रुपये देने से इनकार करने पर उनकी आधारकार्ड, पैनकार्ड, पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करने और आतंकी संगठनों को मुनाफे के रुपये देने की धमकी दी गई थी। धूमनगंज पुलिस ने उस वक्त भी नामजद एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन, मामला बाद में ठंडे बस्ते में चला गया।

