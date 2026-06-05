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एक हत्या की नाकामी छिपाने के लिए हो रही दूसरी हत्या, अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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मैनपुरी पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा एक हत्या के बाद नाकामी छिपाने के लिए हो रही दूसरी हत्या।

एक हत्या की नाकामी छिपाने के लिए हो रही दूसरी हत्या, अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Avimukteshwaranand News: माघ मेले से चर्चा में आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुक्रवार को मैनपुरी में योगी सरकार को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की बात करने वाली इस सरकार में एक हत्या हो जाती है तो इस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरी हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री बर्थडे मनाकर विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। कन्नौज में हुए अपमान के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उनसे माफी मांगी है, लेकिन इसमें अखिलेश का कोई दोष नहीं है।

मैनपुरी पहुंचने पर सपा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के मैरिज होम पर शंकराचार्य का स्वागत किया गया। यहां पहुंची सांसद डिंपल यादव ने भी उन्हें पुष्प अर्पित किए और उनका आशीर्वाद लिया। यहां शंकराचार्य ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में संवाद के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज क्षेत्र में अपमान की बात की जानकारी देकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव के माध्यम से क्षमा मांगी है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अखिलेश की भावनाओं से उन्हें अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि कॉकरोच पार्टी वर्तमान सरकार की नाकामी का प्रतीक है। इस पार्टी का बायलॉज उन्होंने नहीं पढ़ा है। वे चाहेंगे कि ऐसी पार्टी आ गई है तो वह बुजुर्गों के अनुभव के साथ आगे बढ़े।

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मुख्यमंत्री विदेशी संस्कृति को दे रहे प्रोत्साहन

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें अपनी जन्मतिथि याद नहीं है, वे अंग्रेजों की तिथि के अनुसार बर्थडे मना रहे हैं, ये उचित नहीं है। योगी से पूछो कि उनका जन्मदिन है या बर्थडे है। वे विदेशी संस्कृति को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वे असली हिंदू होते तो गद्दी पर नौ साल बैठने के बाद भी गाय दर-दर की ठोकर नहीं खाती। ये उनकी सबसे बड़ी असफलता है। 2027 में वे ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे जो गोमाता को प्रसन्नता दे सके। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा मतदाताओं से संपर्क करने की है। वे 150 विधानसभाओं में संवाद भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। यूपी में एक हत्या हो जाती है और उस हत्या की नाकामी छिपाने के लिए दूसरी हत्या कर दी जाती है। वे सौ करोड़ हिंदुओं के शंकराचार्य हैं। किसी पार्टी के फंड से यात्रा नहीं निकाल रहे हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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