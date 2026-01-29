Hindustan Hindi News
पहली पत्नी के रहते रचाई दूसरी शादी, कर्मचारी को सस्पेंड कर मुकदमे के आदेश

संक्षेप:

यूपी के शाहजहांपुर में एक कर्मचारी को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाना महंगा पड़ गया। डीएम ने आउटसोर्सिंग कर्मी को निलंबित कराने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

Jan 29, 2026 03:29 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में शहाजहांपुर में डूडा (जिला शहरी विकास अभिकरण) में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मी ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली। पुवायां की रहने वाली पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया के जरिए डीएम से शिकायत की। डीएम ने आउटसोर्सिंग कर्मी को निलंबित कराने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

पुवायां निवासी पल्लवी सक्सेना के साथ वैवाहिक उत्पीड़न और धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। पल्लवी की शादी 17 फरवरी 2023 को हरदोई निवासी शुभम सक्सेना से हुई थी। शादी के बाद वह करीब 11 महीने तक ससुराल में रहीं, जहां उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पीड़िता पल्लवी सक्सेना का आरोप है कि उनके ससुर की नीयत ठीक नहीं थी। इस संबंध में जब उन्होंने अपने पति शुभम सक्सेना से शिकायत की, तो उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। पल्लवी के अनुसार, उन्होंने पति से अलग रहकर परिवार बसाने की बात कही, लेकिन शुभम ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मजबूर होकर वह मायके लौट आईं।

महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान बिना किसी तलाक या वैधानिक प्रक्रिया के, शुभम सक्सेना ने दिसंबर 2025 में दूसरी शादी कर ली। इस धोखे और उत्पीड़न से आहत पल्लवी अपने पिता के साथ 30 दिसंबर को महिला थाने पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस की ओर से कार्रवाई का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

मामले से परेशान होकर पीड़िता ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। बुधवार को डीएम ने पल्लवी सक्सेना को अपने कार्यालय बुलाकर पूरे मामले की सुनवाई की। तथ्यों को गंभीरता से सुनने के बाद डीएम ने सख्त रुख अपनाया।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि डूडा कार्यालय में तैनात शुभम सक्सेना को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने महिला थाने को मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। डीएम की इस कार्रवाई के बाद पीड़िता को न्याय की उम्मीद जगी है। प्रशासनिक स्तर पर की गई इस सख्ती को महिला उत्पीड़न के मामलों में एक अहम कदम माना जा रहा है।

शाहजहांपुर डीएम धर्मेंद प्रताप सिंह ने बताया कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। महिला उत्पीड़न और वैवाहिक कानूनों के उल्लंघन पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

