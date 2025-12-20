सीएम योगी के काफिले की सुरक्षा में 15 दिन के अंदर दूसरी बार चूक, ऐक्शन

संक्षेप: मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान हुई इस चूक को VVIP सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। चंद सेकंड की इस घटना से कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात पुलिस और प्रशासनिक अमले में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में फिर चूक सामने आई है। गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में नए ओवरब्रिज के लोकार्पण के दौरान उनके काफिले में एक गोवंश घुस गई। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल गोवंश काबू में कर स्थिति को संभाल लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शनिवार को नगर आयुक्त ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सुपरवाइजर को निलम्बित कर दिया है।

घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर निगम के सुपरवाइजर अरविंद कुमार को लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में सम्बन्धित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह गंभीर विषय है। चूक पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।