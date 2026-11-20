यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 23 से 25 नवंबर की प्रस्तावित बैठक में 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटों पर चर्चा होगी। जो जहां मजबूत होगा, उसे वही सीट मिलेगी।

लखनऊ, विशेष संवाददाता: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फार्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों की मानें तो सीटों का बंटवारा विधानसभा 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ प्रस्तावित 23, 24 व 25 नवंबर की बैठक में इस पर ही चर्चा करेगी। बताया जा रहा है, जो जहां बेहतर होगा उसके हिस्से में वो सीटें जाएंगी।

सपा इन चुनावों में सपा-कांग्रेस के परफार्मेंस के आधार पर सीटों का बंटवारे का प्रस्ताव रख सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वयं बार-बार यह कहते चले आ रहे हैं कि बंटवारे में बात सीट संख्या की नहीं है, जो जहां से जीतेगा उसके हिस्से में वो सीट आएगी। सपा चुनाव में सीटों का बंटवारा सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं करना चाहती है, उसका मानना है कि मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि सीट बंटवारे में जो जहां से जीत पाने की स्थिति में होगा, उसके हिस्से में वो सीटें जाएंगी।

सपा का कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन रहा है 2017 के चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर लड़ी थी। सपा 298 लड़ी थी और कांग्रेस को 105 सीटें दी थीं। इस चुनाव में सपा 47 और कांग्रेस सात सीटें जीती। वर्ष 2022 का चुनाव सपा अकेली लड़ी और उसका वोटिंग प्रतिशत 32.06 हो गया और 111 सीटें जीती। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन फिर हुआ। सपा 62 पर लड़ी 37 जीती। कांग्रेस 17 पर लड़ी और छह जीती।