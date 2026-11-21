अखिलेश यादव ने सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर कहा कि बात सीटों की संख्या नहीं, जीत की है। 23 से 25 नवंबर की प्रस्तावित बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक, 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटें तय करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा कि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस जीत सकती है। बैठक में इन सीटों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बात सीट बंटवारे की नहीं, बल्कि जीत की है। जो जहां से जीतने की स्थिति में होगा, उसके हिस्से में वह सीट जाएगी। आपको बता दें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ प्रस्तावित 23, 24 और 25 नवंबर की बैठक में इस पर ही चर्चा करेगी। जो जहां बेहतर होगा उसके हिस्से में वो सीटें जाएंगी। सूत्रों के माने तो सीटों का बंटवारा विधानसभा 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा।

सपा इन चुनावों में सपा-कांग्रेस के परफार्मेंस के आधार पर सीटों का बंटवारे का प्रस्ताव रख सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वयं बार-बार यह कहते चले आ रहे हैं कि बंटवारे में बात सीट संख्या की नहीं है, जो जहां से जीतेगा उसके हिस्से में वो सीट आएगी। सपा चुनाव में सीटों का बंटवारा सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं करना चाहती है। आज (शनिवार) को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होने बूथ स्तर के नेताओं से वोट बनवाने की अपील करते हुए कहा कि जब बूथ जीतेंगे, तभी सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता तैयार है और जिस दिन चुनाव घोषित होगा, भाजपा चुनाव हार जाएगी।

पीडीए अब एक नारा नहीं इमोशन बन गया भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार में अधिकतर भ्रष्ट योजनाएं बनी हैं और यह सरकार भ्रष्टाचार की मास्टर है। उन्होंने कहा कि पीडीए सिर्फ नारा नहीं, बल्कि अब एक इमोशन और मुद्दा बन गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग सत्ता में बैठकर काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार में पिछले 10 साल से एक ही कुर्सी पर जमे अधिकारियों को हटाने के लिए सभी विधायकों के हस्ताक्षर से ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं, 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने के बयान पर उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग के दबाव के बाद अब इस तरह के बयान क्यों नहीं आ रहे हैं और संबंधित जानकारी कहां से मिली थी। उन्होंने कहा, “लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा।”