लखनऊ में मां का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल से ऐप डाउनलोड करना युवक को भारी पड़ गया। पांच रुपये के भुगतान के नाम पर साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर आधार-पैन से फर्जी बैंक खाता खोला और 3.85 लाख रुपये का लोन लेकर निकाल लिए। खाते में सिर्फ 10 रुपये छोड़े। पीड़ित ने केस दर्ज कराया है।

लखनऊ, संवाददाता: बीमार मां को डॉक्टर को दिखाने के लिए गूगल से अपॉइंटमेंट खोजना इंदिरानगर के एक युवक को भारी पड़ गया। पांच रुपये के शुल्क वाले फर्जी ऐप को डाउनलोड करते ही साइबर जालसाजों ने उनका मोबाइल हैक कर लिया। ठगों ने युवक के आधार और पैन कार्ड के जरिए इंदौर के एक निजी बैंक में फर्जी खाता खोला और फाइनेंस कंपनी से 3.85 लाख रुपये का लोन ले लिया। हैरानी की बात यह है कि रकम निकालने के बाद ठगों ने खाते में महज 10 रुपये छोड़े। पीड़ित ने गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। डॉ. सुनील प्रधान का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए शैलेंद्र कुमार भारती ने गूगल की मदद ली थी। साइबर जालसाजों ने उनका मोबाइल हैक करके आधार और पैन की मदद से इंदौर के निजी बैंक में फर्जी खाता खोला।

उस खाते में पूनावाला फिनकार्प से तीन लाख 85 हजार रुपए का लोन लेकर निकाल लिया। गाजीपुर थाने में पीड़ित शैलेंद्र ने कोटक महिंद्रा बैंक और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गाजीपुर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इंदिरा नगर हरिहर नगर के शैलेंद्र कुमार भारती ने पुलिस को बताया कि उनके पिता के अस्पताल में भर्ती होने, मां की तबियत ठीक न होने पर उन्होंने वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुनील प्रधान से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर सर्च किया। सर्च इंजन पर उन्हें एक ऐप मिला, जिसे डाउनलोड करने के बाद कुछ लोगों ने कॉल करके पांच रुपए भुगतान कर अपॉइंटमेंट बुक करने का दबाव बनाया।

साइबर ठगों ने खाते में 10 रुपए छोड़े भुगतान नहीं होने पर उन्होंने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। इसके बाद भी ऐप की बैकअप फाइल मोबाइल में मौजूद रही, जिससे उनका मोबाइल हैक हो गया। जांच में यह बात सामने आई कि पीड़ित का पैन कार्ड का इस्तेमाल करके इंदौर के कोटक महिंद्रा बैंक में 28 अक्तूबर को ऑनलाइन खाता खोला गया। खाते में 13 नवंबर को तीन लाख 85 हजार रुपए के लोन में से शुल्क काटकर तीन लाख 67 हजार 678 रुपए भेजे गए। यह रकम 14 और 15 नवंबर को यूपीआई और आईएमपीएस के जरिए निकाल ली गई, जबकि 16 नवंबर को खाते में सिर्फ 10 रुपए ही छोड़े गए। पीड़ित का आरोप है कि खाते में इस्तेमाल फोटो और हस्ताक्षर भी फर्जी हैं।

बैंक मैनेजर और कर्मियों पर 3.50 करोड़ की ठगी का आरोप वहीं दूसरे मामले में जानकीपुरम स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर और हलवासिया स्टेट की एक्सिस बैंक ब्रांच लोन (एसएसबी) सेंटर हेड के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर व दस्तावेज तैयार कर 3.50 करोड़ रुपये का लोन लिया। यह आरोप लगाते हुए सीतापुर में रहने वाली संस्कृति गुप्ता ने मड़ियांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर मड़ियांव आलोक राव के मुताबिक, संस्कृति मिश्रिख दौलतपुर की रहने वाली हैं। वर्तमान में जानकीपुरम सेक्टर एफ में रहती हैं। उनके भाई प्रियन गुप्ता की शारदा एग्रो के नाम से एजेंसी थी। 11 जून 2025 को भाई की सिंगापुर में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जून में एक्सिस बैंक का एक कर्मचारी उनके घर पहुंचा। उसने बताया कि शारदा एग्रो फर्म के नाम से 3.50 करोड़ रुपये का लोन बकाया है। लोन के दस्तावेजों में वह, बहन प्रिया गुप्ता, चाचा संजीव, राकेश, संतोष कुमार गुप्ता व उनकी मां लक्ष्मी गुप्ता लोन के गारंटर हैं। परिवार की संयुक्त संपत्ति भी बंधक है। लोन की भरपाई न होने पर संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी।