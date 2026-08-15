गूगल पर डॉक्टर सर्च करना पड़ा भारी, कस्टमर सपोर्ट नाम से आई फाइल; 10 लाख गंवाए

मुरादाबाद के नाजिम खान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका 17 साल एक भतीजा है। उसकी मां ने कुछ समय पहले एक प्लाट बेचा था, जिसके पैसे किशोर के खाते में ही डलवा दिए थे। नाजिम के अनुसार बीते 11 जुलाई को उनके भतीजे को अपने दांतों के इलाज के लिए एक डॉक्टर से समय लेना था।

उत्तर प्रदेश में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां गूगल पर एक डॉक्टर का नंबर खोजकर कॉल करना कटघर क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग लड़के को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने उसे डॉक्टर के यहां नंबर लगाने का झांसा देकर एपीके फाइल डाउनलोड करके खाते से 10 लाख 27 हजार 86 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए। किशोर के चाचा की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है।

मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गांव बरवारा मझरा निवासी नाजिम खान ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका 17 वर्षीय भतीजा 12वीं कक्षा का छात्र है। उसकी मां ने कुछ समय पहले एक प्लाट बेचा था, जिसके पैसे किशोर के खाते में ही डलवा दिए थे। नाजिम खान के अनुसार बीते 11 जुलाई को उनका भतीजा अपने दांतों के इलाज के लिए एक डॉक्टर से समय लेना था। उसने गूगल से डॉक्टर का नंबर सर्च करके कॉल की। कॉल रिसीव करने वाले ने खुद को डॉक्टर के अस्पताल का कर्मचारी बताया और कहा कि नंबर लगाने के लिए एक फार्म भरना होगा।

इसके बाद उसने किशोर के व्हाट्सऐप पर कस्टमर सपोर्ट नाम से एक एपीके फाइल भेज दी और उसे छात्र के मोबाइल में इंस्टाल करा दिया। इसके बाद सामने वाले ने एपीके फाइल खुलवाकर किशोर का नाम, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी उसमें दिए फार्म में भरवा ली। बाद में किशोर के मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर भी आया, जिसे सामने वाले ने यह कहकर पूछ लिया कि अस्पताल में नंबर लगाने के लिए यह जरूरी है।