गूगल पर डॉक्टर सर्च करना पड़ा भारी, कस्टमर सपोर्ट नाम से आई फाइल; 10 लाख गंवाए
मुरादाबाद के नाजिम खान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका 17 साल एक भतीजा है। उसकी मां ने कुछ समय पहले एक प्लाट बेचा था, जिसके पैसे किशोर के खाते में ही डलवा दिए थे। नाजिम के अनुसार बीते 11 जुलाई को उनके भतीजे को अपने दांतों के इलाज के लिए एक डॉक्टर से समय लेना था।
उत्तर प्रदेश में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां गूगल पर एक डॉक्टर का नंबर खोजकर कॉल करना कटघर क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग लड़के को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने उसे डॉक्टर के यहां नंबर लगाने का झांसा देकर एपीके फाइल डाउनलोड करके खाते से 10 लाख 27 हजार 86 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए। किशोर के चाचा की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है।
मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गांव बरवारा मझरा निवासी नाजिम खान ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका 17 वर्षीय भतीजा 12वीं कक्षा का छात्र है। उसकी मां ने कुछ समय पहले एक प्लाट बेचा था, जिसके पैसे किशोर के खाते में ही डलवा दिए थे। नाजिम खान के अनुसार बीते 11 जुलाई को उनका भतीजा अपने दांतों के इलाज के लिए एक डॉक्टर से समय लेना था। उसने गूगल से डॉक्टर का नंबर सर्च करके कॉल की। कॉल रिसीव करने वाले ने खुद को डॉक्टर के अस्पताल का कर्मचारी बताया और कहा कि नंबर लगाने के लिए एक फार्म भरना होगा।
इसके बाद उसने किशोर के व्हाट्सऐप पर कस्टमर सपोर्ट नाम से एक एपीके फाइल भेज दी और उसे छात्र के मोबाइल में इंस्टाल करा दिया। इसके बाद सामने वाले ने एपीके फाइल खुलवाकर किशोर का नाम, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी उसमें दिए फार्म में भरवा ली। बाद में किशोर के मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर भी आया, जिसे सामने वाले ने यह कहकर पूछ लिया कि अस्पताल में नंबर लगाने के लिए यह जरूरी है।
साइबर ठगी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज
जानकारी मिलने पर किशोर ने साइबर काइम हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई। घटना का पता चलने पर छात्र के चाचा नाजिम खान ने तहरीर दी। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि तहरीर पर साइबर क्राइम थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ साइबर ठगी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें