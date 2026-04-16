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मोबाइल की रोशनी में अपनों को ढूंढ रहे थे, ट्रैक पर बिखरे शवों के टुकड़े; प्रयागराज में ट्रेन से कटकर 5 मरे

Apr 16, 2026 10:55 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में  आने से 5 लोगों की मौत हो गई। जिनमें तीन की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि दो मृतकों की देर रात तक पहचान नहीं हो सकी थी। मोबाइल की रोशनी में परिजन अपनों को ढूंढ रहे थे। ट्रैक पर शवों के टुकड़े कई मीटर तक बिखरे थे।

मोबाइल की रोशनी में अपनों को ढूंढ रहे थे, ट्रैक पर बिखरे शवों के टुकड़े; प्रयागराज में ट्रेन से कटकर 5 मरे

प्रयागराज में हावड़ा-दिल्ली रूट पर करछना के पास पचदेवरा इलाके में बुधवार शाम ट्रेन की चपेट में आने में पांच यात्रियों की मौत हो गई। कालका एक्सप्रेस के चालक ने रेलवे ट्रैक पर एक शव देखकर ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया, जिसके बाद ट्रेन से नीचे उतरे यात्रियों में से चार लोग दूसरी लाइन पर आई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। पांच मृतकों में तीन की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि दो मृतकों की देर रात तक पहचान नहीं हो सकी थी।

ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को भी रोकना पड़ा। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस भीषण हादसे के बाद दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। वहीं, मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है।

मोबाइल की रोशनी में अपनों को ढूंढते दिखे लोग

करछना के पचदेवरा के पास बुधवार शाम का वह दृश्य देर रात तक लोगों के जेहन में सिहरन पैदा करता रहा। जहां कुछ देर पहले तक ट्रेनों की आवाजाही सामान्य थी। वहीं, हादसे के बाद पूरा इलाका सायरन, अफरातफरी, चीख-पुकार के बीच अजीब डरावने माहौल में बदल गया। रेलवे ट्रैक के आसपास खड़े लोग सहमे हुए थे। किसी की आंखें फटी रह गई थीं तो कोई मोबाइल की रोशनी में अपनों को ढूंढ रहा था। दो यात्रियों के शव क्षत-विक्षत हो चुके थे। ट्रैक पर शवों के टुकड़े पड़े थे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए ठिठक गए। पहचान करना तो दूर उन्हें देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब सुनील कुमार और आकाश कुमार के परिजन ट्रेन से उतरकर पहुंचे, तो वहां का माहौल भारी हो गया।

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राहत कार्य में जुटे रहा प्रशासन

परिजनों के विलाप से आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं। रेलवे और पुलिस प्रशासन के अधिकारी राहत व बचाव कार्य में जुटे रहे, लेकिन हर मिनट के साथ हादसे की भयावहता गहराती जा रही थी। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के सायरन लगातार गूंजते रहे, जबकि ट्रैक पर बिखरी लाशें कुछ देर पहले तक जिंदा रहे लोगों की गवाही दे रहे थे। देर रात तक राहत कार्य चलता रहा, लेकिन घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा और खून से सने ट्रैक उस दर्दनाक हादसे की कहानी बयां करते रहे, जिसे वहां मौजूद हर शख्स शायद ही कभी भूल पाए।

बेटे के शव के टुकड़े देखकर मां हो गई बेसुध

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार यात्रियों की दर्दनाक मौत होने के साथ ही उनके शव के टुकड़े बिखर गए। कालका मेल में सवार आकाश के परिजनों ने अपने बेटे का शव देखा, तो चीत्कार मच गई। अपने बेटे के शव के टुकड़े देख मां बेसुध हो गई। पुलिस ने किसी तरह महिला व परिवार के अन्य सदस्यों को संभालने की कोशिश की। फिरोजाबाद का आकाश मजदूरी करता था। वह अपनी मां सीता देवी, ममेरा भाई अजय और भाभी पूजा व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कोलकाता रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने जा रहा था। वहीं, मृतक सुनील कुमार प्रयागराज में अप्रेंटिस करता था। वह प्रयागराज से मिर्जापुर घर लौट रहा था।

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कई लोगों ने किसी तरह भाग कर बचाई जान

हादसे के बाद यात्रियों ने बताया कि कालका मेल के रूकने के बाद एक दर्जन लोग उतरकर ट्रैक पर खड़े थे। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि जिस ट्रैक पर वे लोग खड़े हैं, उस पर अचानक तेज रफ्तार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ जाएगी। ट्रेन का हॉर्न सुनकर ट्रैक पर खड़े लोग भागने लगे। हालांकि, चार यात्रियों की चपेट में आने से मौत हो गई है। जबकि, शेष लोग किसी तरह भागने बच सके। इस दौरान रंजीत सिकंदर निवासी अमरनगर फरीदाबाद समेत तीन-चार यात्री ट्रैक के पास बिछी गिट्टियां पर गिरकर चोटिल भी हो गए।

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