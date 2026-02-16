Hindustan Hindi News
गूगल पर ढूंढा तरीका, वैलेंटाइन-डे पर करनी थी नई शुरुआत, पत्नी ने पति के लिए ऐसे बनाया मौत का रास्ता

Feb 16, 2026 10:31 pm ISTDinesh Rathour एटा
प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करा दी। हत्या करने से पहले दोनों ने कई दिनों से योजना बनाई। इसके लिए वेलेंटाइन डे दिन चुना गया था।

यूपी के एटा में 14 फरवरी को खेत में मिले युवक के शव का पुलिस ने मामला सुलझा दिया है। पत्नी ने प्रेमी के लिए युवक की हत्या करवाई थी। खेत में जिस युवक की लाश मिली थी वह स्टांप वेंडर था, जो शराब पीने का आदी था। इससे उनकी पत्नी पहले से ही परेशान थी और सुमित से मधुर संबंध होने के बाद वह पति को मारने के लिए रास्ते ढूंढ़ने लगी। पति को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए और वह, उसका प्रेमी पकड़ा भी न जाए। इसे लेकर वह गूगल पर सर्च करती थी। इसके बाद पति की हत्या की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने 13 फरवरी का दिन चुना था। जिससे पति की हत्या के बाद वैलेंटाइन डे पर वो सुमित के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सके।

पुलिस जांच में सामने आया है कि कार चालक अजय को दस हजार रुपये एडवांस दिए गए थे और काम होने के कारण और भी रुपये देने की बात कहीं थी। बताया जा रहा है कि आरोपी सुमित स्टांप वेंडर के साथ गाड़ी में पीछे बैठा था और चालक अजय कार चला रहा था। वो कार को पहले अलीगंज ले गए थे वहां पर शराब ली और फिर से बेवर पहुंचे। बेवर से होते हुए मलावन तक पहुंचे। बताया जा रहा है कि रात करीब दो बजे युवक की मौत हो गई थी। रातभर उसे कार में घुमाते रहे और योजना के तहत मृतक को शादी समारोह में जाना था वहां से कुछ किलोमीटर दूर शराब के ठेका के पास शव को फेंक दिया था। इससे लोगों को लगे शादी में आए थे और शराब पीते-पीते मौत हो गई हो। शव को खेत में फेंकने के बाद आरोपी ने प्रेमिका को कॉल भी की और बताया कि काम हो गया है।

सीडीआर, सीटीवीवी कैमरे, फोटो ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

घरवालों ने हत्या की आशंका जताई थी और महिला पर शक जताया था। इसके बाद सीडीआर निकलवाई गई। सीडीआर में प्रेमी, महिला की कई बार आपस में बात हुई थी और मोबाइल को चेक किया गया। दोनों के फोटो भी मिले थे। इतना ही नहीं कुछ सामान भी मंगाया था वह भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे में कार भी दिखाई दी थी, जिसके आधार पर कार चालक को पकड़ा गया था।

अक्तूबर में आरोपी सुमित की पत्नी की हुई थी मौत

एएसपी ने बताया कि जानकारी पर पता चला कि अक्तूबर 2025 में आरोपी सुमित की पत्नी की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा सुरक्षित रखा गया था। विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विसरा रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी महिला की मौत कैसे हुई थी। अब आसपास के क्षेत्र में यह भी चर्चा हो रही है कि सुमित की पत्नी की मौत की भी सही से जांच कराई जाए।

कई दिनों से बना रहे थे योजना, शादी में भी पहुंचे थे

बताया जा रहा है कि कई दिनों से मृतक की पत्नी पति को मारने की योजना बना रही थी। कई तरीके भी ढूंढे थे। जहरीली स्प्रे का तरीका उन्हे सही लगा और आरोपी ने मेडिकल से स्प्रे लिया और शराब में अत्यधिक मिलाने से ओवरडोज हो गई थी। इससे वेंडर की मौत हुई थी।

खेत में मिली थी युवक की लाश

पुलिस ने बताया कि 14 फरवरी को एटा-अलीगंज रोड बंधा रोड पर खेत में युवक का शव मिला था। शव की पहचान हेमंत पुत्र विष्णु दयाल निवासी आवास विकास कालोनी कोतवाली नगर के रूप में हुई थी। मृतक के भाई वसंत ने भाभी और आरोपी सुमित चौहान पुत्र रमेश चन्द्र रेलवे रोड कोतवाली नगर अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष जैथरा रीतेश ठाकुर, थानाध्यक्ष अलीगंज राजकुमार सिंह, एसओजी प्रभारी श्रवण निगम, टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी सुमित कुमार और कार चालक अजय निवासी शांतिनगर नगला पोता कोतवाली नगर, मृतक की पत्नी को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि सुमित, मृतक हेमंत मिश्रा का दोस्त था। इसके चलते आरोपी, घर पर आता-जाता था। इसी बीच हेमंत की पत्नी से आरोपी के संबंध हो गए। महिला और उसके प्रेमी ने साथ रहने का फैसला लिया। इसके लिए हेमंत को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हेमंत को शादी में ले जाने के लिए आरोपी सुमित ने साथी अजय की कार बुक की और कार से पहले बेवर मैनपुरी ले जाकर शराब पिलाई। बेवर और अलीगंज ले जाकर शराब में विषैला पदार्थ मिलाकर पिलाया। इससे हेमंत की मौत हो गई। घुमाने के बाद रात करीब दो बजे शव को खेत में फेंका था।

