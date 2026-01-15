Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSearch on for constable who killed innocent girl by beating her with a frying pan in Banda, 7 booked
तवे से पीटकर मासूम बेटी की हत्या करने वाले सिपाही की तलाश, 7 पर केस

तवे से पीटकर मासूम बेटी की हत्या करने वाले सिपाही की तलाश, 7 पर केस

संक्षेप:

यूपी के बांदा में बेटी और पत्नी पर तवे से जानलेवा हमला कर मासूम को मौत के घाट उतारने वाले सिपाही का 24 घंटे बाद भी पता नही चल सका। सिपाही की तलााश की जा रही है।

Jan 15, 2026 11:34 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बांदा में घरेलू विवाद में बुधवार देर रात बेटी और पत्नी पर तवे से जानलेवा हमला कर मासूम को मौत के घाट उतारने वाले सिपाही का 24 घंटे बाद भी पता नही चल सका। मरका थाने में तैनात सिपाही का मोबाइल यमुना पुल की रेलिंग पर रखा मिला है। ऐसे में उसके कूदने की आशंका पर 20 घंटे तक नदी में भी सर्चिंग की गई। वहीं गंभीर घायल पत्नी का इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उधर, घायल महिला के पिता ने दामाद सिपाही सहित सात ससुरालवालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

फर्रुखाबाद के कुईया बूट थाना मऊ दरवाजा निवासी गौरव यादव मरका थाना में 112 पीआरवी में चालक के पद पर तैनात है। वह कस्बे में ही किराये के कमरे में रहता था। बुधवार शाम वह अपनी 32 वर्षीय पत्नी शिवानी और तीन वर्षीय बेटी परी को मरका में ही मेला घुमाने ले गया। वहां से लौटने के बाद कुछ ही देर में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्साए पति गौरव ने कमरे में रखे लोहे के तवे को उठाया और पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। बेटी बचाने दौड़ी तो आवेश में उस पर भी तवे से ताबड़तोड़ वार कर दिए। दोनों के लहूलुहान होने के बाद गौरव ने कमरे का बाहर से ताला बंद किया और फरार हो गया। मकान मालिक के बेटे ने कमरे में चीख-पुकार की आवाज सुनी तो गौरव को फोन किया। गौरव ने इतना भर कहा कि बेटी परी व पत्नी को बचा लो और फोन काट दिया। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस व आसपास के लोगों को सूचना दी।

पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो शिवानी व परी दोनों खून से लथपथ तड़प रहे थे। आनन-फानन में पुलिस दोनों को सीएचसी बबेरू ले गई। यहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज में देर रात परी ने दम तोड़ दिया। वहीं शिवानी की हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने बताया कि सिपाही की तलाश की जा रही है। उधर, घटना की जानकारी मिलने पर शिवानी के माता-पिता व भाई-बहन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। दहेज के लिए बेटी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
