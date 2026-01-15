तवे से पीटकर मासूम बेटी की हत्या करने वाले सिपाही की तलाश, 7 पर केस

संक्षेप: यूपी के बांदा में बेटी और पत्नी पर तवे से जानलेवा हमला कर मासूम को मौत के घाट उतारने वाले सिपाही का 24 घंटे बाद भी पता नही चल सका। सिपाही की तलााश की जा रही है।

यूपी के बांदा में घरेलू विवाद में बुधवार देर रात बेटी और पत्नी पर तवे से जानलेवा हमला कर मासूम को मौत के घाट उतारने वाले सिपाही का 24 घंटे बाद भी पता नही चल सका। मरका थाने में तैनात सिपाही का मोबाइल यमुना पुल की रेलिंग पर रखा मिला है। ऐसे में उसके कूदने की आशंका पर 20 घंटे तक नदी में भी सर्चिंग की गई। वहीं गंभीर घायल पत्नी का इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उधर, घायल महिला के पिता ने दामाद सिपाही सहित सात ससुरालवालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

फर्रुखाबाद के कुईया बूट थाना मऊ दरवाजा निवासी गौरव यादव मरका थाना में 112 पीआरवी में चालक के पद पर तैनात है। वह कस्बे में ही किराये के कमरे में रहता था। बुधवार शाम वह अपनी 32 वर्षीय पत्नी शिवानी और तीन वर्षीय बेटी परी को मरका में ही मेला घुमाने ले गया। वहां से लौटने के बाद कुछ ही देर में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्साए पति गौरव ने कमरे में रखे लोहे के तवे को उठाया और पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। बेटी बचाने दौड़ी तो आवेश में उस पर भी तवे से ताबड़तोड़ वार कर दिए। दोनों के लहूलुहान होने के बाद गौरव ने कमरे का बाहर से ताला बंद किया और फरार हो गया। मकान मालिक के बेटे ने कमरे में चीख-पुकार की आवाज सुनी तो गौरव को फोन किया। गौरव ने इतना भर कहा कि बेटी परी व पत्नी को बचा लो और फोन काट दिया। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस व आसपास के लोगों को सूचना दी।