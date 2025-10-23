Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSearch for leopard continues in Bijnor girl who was rumoured to have been abducted found in Dehradun
बिजनौर में घंटों चली गुलदार की तलाश, जिस लड़की को उठा ले जाने का था शोर, वो देहरादून में मिली

बिजनौर में घंटों चली गुलदार की तलाश, जिस लड़की को उठा ले जाने का था शोर, वो देहरादून में मिली

संक्षेप: बिजनौर में जिस युवती को गुलदार द्वारा उठाकर ले जाने का शोर मचा और सुबह से शाम तक हजारों ग्रामीण व प्रशासनिक अमला तलाश करता रहा, वह युवती देहरादून में मिली है। युवती के मिलने की सूचना से प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

Thu, 23 Oct 2025 09:25 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौर
यूपी के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जिस युवती को गुलदार द्वारा उठाकर ले जाने का शोर मचा और सुबह से शाम तक हजारों ग्रामीण व प्रशासनिक अमला तलाश करता रहा, वह युवती देहरादून में मिली। युवती को लाने के लिए नहटौर पुलिस की टीम रवाना हो गई है। युवती के मिलने की सूचना से प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

गुरुवार को नहटौर के ग्राम राजपुर नन्हेड़ा में शोर मचा कि सुबह करीब आठ बजे साक्षी जो अपनी मां विनोद देवी, छोटी बहन पूजा के साथ खेतों से पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, उसे गुलदार उठाकर ले गया। परिजनों का दावा था कि साक्षी के तीन बार बचाओ-बचाओ चिल्लाने की आवाज उन्होंने सुनी थी, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने गुलदार द्वारा साक्षी को उठा ले जाने का दावा किया था। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गयी।

पुलिस एवं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जिस पर आसपास के खेतों में सर्च अभियान चलाया गया। घटनास्थल के पास ही युवती की चप्पल भी मिली। सूचना पर उप जिलाधिकारी धामपुर स्मृति मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे, थानाध्यक्ष धीरज नागर, डिप्टी रेंजर हरदेव सिंह आदि मौके पर पहुंचे। वन विभाग और पुलिस विभाग के दो अलग-अलग ड्रोन से भी सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन 10 घंटे बीतने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली थी।

शाम करीब छह बजे देहरादून से आई कॉल में साक्षी ने बताया कि वह देहरादून में है और सुरक्षित है। बताया जाता है कि परिजनों के साथ उपस्थित पुलिस ने भी साक्षी से वार्ता की। साक्षी के देहरादून में होने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। थानाध्यक्ष धीरज नागर ने साक्षी की लोकेशन देहरादून में होने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम को देहरादून के लिए रवाना किया गया है।

खेतों से घर लौटे किसान

नहटौर के ग्राम नन्हेड़ा में युवती को गुलदार द्वारा उठा ले जाने की सूचना पर आसपास के गांव धनपुरा, अखेड़ा, बालापुर, खंडसाल स्थित खेतों में काम कर रहे ग्रामीण भी दहशत के चलते अपने घरों लौट गये। पूरे दिन युवती के मिल जाने और गुलदार देखे जाने की अफवाह भी उड़ती रहीं।

इस तरह की अफवाह फैलाना गलत: डीएफओ

डीएफओ बिजनौर जय सिंह कुशवाह के अनुसार सुबह साढ़े दस बजे से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी और कॉबिंग करती रही। गुलदार द्वारा युवती को खींचकर ले जाने के कोई सबूत भी नहीं मिले थे। शाम तक टीम गांव में मौजूद रही जबकि लड़की ने देहरादून से अपने माता-पिता को फोन किया है। इस तरह की घटना को गुलदार के हमले का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। इससे जिले में भय का माहौल पैदा होता है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
