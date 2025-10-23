बिजनौर में घंटों चली गुलदार की तलाश, जिस लड़की को उठा ले जाने का था शोर, वो देहरादून में मिली

संक्षेप: बिजनौर में जिस युवती को गुलदार द्वारा उठाकर ले जाने का शोर मचा और सुबह से शाम तक हजारों ग्रामीण व प्रशासनिक अमला तलाश करता रहा, वह युवती देहरादून में मिली है। युवती के मिलने की सूचना से प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

यूपी के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जिस युवती को गुलदार द्वारा उठाकर ले जाने का शोर मचा और सुबह से शाम तक हजारों ग्रामीण व प्रशासनिक अमला तलाश करता रहा, वह युवती देहरादून में मिली। युवती को लाने के लिए नहटौर पुलिस की टीम रवाना हो गई है। युवती के मिलने की सूचना से प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

गुरुवार को नहटौर के ग्राम राजपुर नन्हेड़ा में शोर मचा कि सुबह करीब आठ बजे साक्षी जो अपनी मां विनोद देवी, छोटी बहन पूजा के साथ खेतों से पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, उसे गुलदार उठाकर ले गया। परिजनों का दावा था कि साक्षी के तीन बार बचाओ-बचाओ चिल्लाने की आवाज उन्होंने सुनी थी, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने गुलदार द्वारा साक्षी को उठा ले जाने का दावा किया था। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गयी।

पुलिस एवं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जिस पर आसपास के खेतों में सर्च अभियान चलाया गया। घटनास्थल के पास ही युवती की चप्पल भी मिली। सूचना पर उप जिलाधिकारी धामपुर स्मृति मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे, थानाध्यक्ष धीरज नागर, डिप्टी रेंजर हरदेव सिंह आदि मौके पर पहुंचे। वन विभाग और पुलिस विभाग के दो अलग-अलग ड्रोन से भी सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन 10 घंटे बीतने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली थी।

शाम करीब छह बजे देहरादून से आई कॉल में साक्षी ने बताया कि वह देहरादून में है और सुरक्षित है। बताया जाता है कि परिजनों के साथ उपस्थित पुलिस ने भी साक्षी से वार्ता की। साक्षी के देहरादून में होने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। थानाध्यक्ष धीरज नागर ने साक्षी की लोकेशन देहरादून में होने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम को देहरादून के लिए रवाना किया गया है।

खेतों से घर लौटे किसान नहटौर के ग्राम नन्हेड़ा में युवती को गुलदार द्वारा उठा ले जाने की सूचना पर आसपास के गांव धनपुरा, अखेड़ा, बालापुर, खंडसाल स्थित खेतों में काम कर रहे ग्रामीण भी दहशत के चलते अपने घरों लौट गये। पूरे दिन युवती के मिल जाने और गुलदार देखे जाने की अफवाह भी उड़ती रहीं।