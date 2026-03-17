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सियालदाह एक्सप्रेस में यात्री को हार्ट अटैक, टॉयलेट जाते समय गिरा, फिर उठ नहीं पाया

Mar 17, 2026 07:07 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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चलती सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन में रेल यात्री को हार्ट अटैक आ गया। यात्री टॉयलेट जाने के लिए जैसे ही उठा वह गिर गया। चंद पलों में उसकी सांसें थम गईं। यात्री के शव को बरेली जंक्शन में उतारा गया।

सियालदाह एक्सप्रेस में यात्री को हार्ट अटैक, टॉयलेट जाते समय गिरा, फिर उठ नहीं पाया

UP News: यूपी में चलती सियालदाह ट्रेन से दुखद खबर सामने आई है। इस जम्मू से हावड़ा जाने वाली (13151) सियालदाह एक्सप्रेस के कोच एस-7 में एक यात्री की हार्ट अटैक आ गया है। वह यात्री जैसे ही टॉयलेट जाने के लिए उठा वैसे ही गिर गया। चंद पलों में ही उसकी सांसे थम गईं। यात्री की मौत को लेकर परिवार के लोगों ने रेल कंट्रोल को मैसेज दिया।मौत की खबर ट्रेन में फैलते हड़कंप मच गया। वहीं बोगी में आसपास बैठ अन्य यात्री भी ऐसी घटना से सन्न रह गए। बरेली जंक्शन पर शव को उतारा गया। परिवार ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। एंबुलेंस से शव लेकर रायबरेली चले गये।

रायबरेली के थाना शिवगढ़ में गांव निवलगंज निवासी 52 वर्षीय रामदीन सिंह हिमाचल में वाटर पाइप लाइन डालने वाली एक प्राइवेट एजेंसी में काम करते थे। उनके साथ उनका बेटा राजेंद्र और बेटी का बेटा रजनीश भी साथ में था। राजेंद्र और रजनीश ने बताया कि कोच एस-7 में रिज़र्वेशन था। रामपुर के आसपास सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने एक साथ बैठकर खाना खाया था। धनेटा और सीबीगंज के पास अचानक से नाना रामदीन की तबीयत खराब हो गई। वह टॉयलेट जाने के लिए सीट से उठे, तभी गिर गये। कुछ ही देर में सांसें थम गईं। इसके बाद रेलवे को इस संबंध में सूचना दी गई। इसके बाद जब बरेली जंक्शन पर ट्रेन पहुंची तो यहां आरपीएफ जीआरपी पहुंची। मेडिकल टीम को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद यात्री के शव को प्लेटफार्म एक पर उतर गया।

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पोस्टमार्टम से परिवार ने किया मना

इसके बाद कागजी प्रक्रिया शुरू हुई तो मृतक रेल यात्री के परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। परिवार के लोगों ने बताया कि रामदीन का कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, इसलिए वह पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमारी कुमार को लिखित में दे दिया कि वह किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। शव को एंबुलेंस से लेकर रायबरेली को रवाना हो गये।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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