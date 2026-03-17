सियालदाह एक्सप्रेस में यात्री को हार्ट अटैक, टॉयलेट जाते समय गिरा, फिर उठ नहीं पाया

चलती सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन में रेल यात्री को हार्ट अटैक आ गया। यात्री टॉयलेट जाने के लिए जैसे ही उठा वह गिर गया। चंद पलों में उसकी सांसें थम गईं। यात्री के शव को बरेली जंक्शन में उतारा गया।

UP News: यूपी में चलती सियालदाह ट्रेन से दुखद खबर सामने आई है। इस जम्मू से हावड़ा जाने वाली (13151) सियालदाह एक्सप्रेस के कोच एस-7 में एक यात्री की हार्ट अटैक आ गया है। वह यात्री जैसे ही टॉयलेट जाने के लिए उठा वैसे ही गिर गया। चंद पलों में ही उसकी सांसे थम गईं। यात्री की मौत को लेकर परिवार के लोगों ने रेल कंट्रोल को मैसेज दिया।मौत की खबर ट्रेन में फैलते हड़कंप मच गया। वहीं बोगी में आसपास बैठ अन्य यात्री भी ऐसी घटना से सन्न रह गए। बरेली जंक्शन पर शव को उतारा गया। परिवार ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। एंबुलेंस से शव लेकर रायबरेली चले गये।

रायबरेली के थाना शिवगढ़ में गांव निवलगंज निवासी 52 वर्षीय रामदीन सिंह हिमाचल में वाटर पाइप लाइन डालने वाली एक प्राइवेट एजेंसी में काम करते थे। उनके साथ उनका बेटा राजेंद्र और बेटी का बेटा रजनीश भी साथ में था। राजेंद्र और रजनीश ने बताया कि कोच एस-7 में रिज़र्वेशन था। रामपुर के आसपास सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने एक साथ बैठकर खाना खाया था। धनेटा और सीबीगंज के पास अचानक से नाना रामदीन की तबीयत खराब हो गई। वह टॉयलेट जाने के लिए सीट से उठे, तभी गिर गये। कुछ ही देर में सांसें थम गईं। इसके बाद रेलवे को इस संबंध में सूचना दी गई। इसके बाद जब बरेली जंक्शन पर ट्रेन पहुंची तो यहां आरपीएफ जीआरपी पहुंची। मेडिकल टीम को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद यात्री के शव को प्लेटफार्म एक पर उतर गया।