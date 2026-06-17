दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कार में मृत मिले एसडीओ, अंदर लॉक था गेट, चल रहा था म्यूजिक
यूपी के बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कार में एसडीओ के मृत मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
यूपी के बागपत में सनसनीखेज घटना सामने आई है। बागपत में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में एसडीओ मृत पाए गए। यहां किशनपुर बराल में बन रहे सीएनजी पंप के पास बुधवार सुबह कार में शव मिला। कार के दरवाजे अंदर से लॉक थे और अंदर म्यूजिक चल रहा था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान हरियाणा के यमुनानगर नगर निगम में तैनात एसडीओ दीपक कुमार के रूप में हुई। वहीं, सूचना मिलते ही मृतक के परिजन बागपत पहुंच गए।
बुधवार सुबह चार बजे पुलिस की टीम दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गश्त कर रही थी। किशनपुर बराल स्थित एक निर्माणाधीन सीएनजी पंप के सामने एक कार संदिग्ध हालत में खड़ी दिखाई दी। पास जाकर देखने पर पता चला कि कार के दरवाजे अंदर से लॉक थे और अंदर धीमी आवाज में म्यूजिक बज रहा था। पुलिसकर्मियों ने आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर दरवाजा खोला। ड्राइविंग सीट पर एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस शव की शिनाख्त का प्रयास कर ही रही थी कि तभी मृतक के मोबाइल फोन पर परिजनों की कॉल आ गई। पुलिस ने फोन रिसीव कर परिजनों को घटना की जानकारी दी।
दीपक किशनपुर बराल कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही
मृतक की शिनाख्त दीपक कुमार निवासी पलवल (हरियाणा) के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि दीपक यमुनानगर नगर निगम में एसडीओ के पद पर तैनात थे और यमुनानगर से अपने घर पलवल जाने के लिए निकले थे। थाना प्रभारी सूर्यदीप सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दीपक किशनपुर बराल कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें