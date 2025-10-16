Hindustan Hindi News
10 हजार की रिश्वत लेते एसडीओ बिजली गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने साथी को भी धर दबोचा

संक्षेप: फतेहपुर में गुरुवार को एंटी करप्शन की टीम ने फतेहपुर में कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एसडीओ प्रेमचंद्र यादव और उसके सहयोगी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। 

Thu, 16 Oct 2025 07:09 PMDinesh Rathour फतेहपुर, कार्यालय संवाददाता
यूपी भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर ऐक्शन पर ऐक्शन हो रहा है। पिछले दिनों कई जिलों में एंटी करप्शन टीम ने कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एंटी करप्शन की टीम ने फतेहपुर में कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एसडीओ प्रेमचंद्र यादव और उसके सहयोगी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम और उनके सहयोगी ने बिजली बिल में संशोधन कराने के नाम पर उपभोक्ता से 30 हजार रुपये मांगे थे। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन प्रयागराज की टीम गुरुवार को एसडीओ दफ्तर पहुंची और एसडीओ को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एसडीओ के साथ उसके सहयोग को भी ने पकड़ा। दोनों के खिलाफ एसडीओ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

शहर के सिविल लाइन निवासी विकास सिंह भदौरिया के पिता राजेन्द्र सिंह भदौरिया के नाम आवासीय बिजली कनेक्शन है। विकास ने बताया कि तकनीकी खामियों के कारण उनका बिल छह लाख रुपये आ गया। इसमें संशोधन कराने के लिए लंबे समय से एसडीओ दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। यहां एसडीओ प्रथम प्रेमचंद्र यादव ने निष्कासित संविदा कर्मचारी अतुल यादव के माध्यम से 30 हजार रुपये की मांग की। इस पर उसने 14 अक्टूबर को एंटी करप्शन प्रयागराज से मामले की शिकायत कर दी।

टीम प्रभारी अंजली यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर गुरुवार को विकास भदौरिया को 10 हजार रुपये देकर भेजा गया। वह अतुल यादव के साथ एसडीओ दफ्तर पहुंचा। एसडीओ को रुपये देते हुए विकास ने बाकी की रकम बाद में देने की बात कही। एसडीओ ने जैसे ही रुपये जेब में रखे, वहां पहले से तैनात टीम ने उसे और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को थरियांव थाने ले जाया गया। एसएचओ थरियांव राजेन्द्र सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन की टीम प्रभारी अंजली यादव ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।