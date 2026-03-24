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SDM Vs SDM: केस होते ही एसडीएम अनुपम मिश्रा बीमार! ससुर ने पुलिस को सौंपे साक्ष्य, बयान भी दर्ज

Mar 24, 2026 07:56 am ISTYogesh Yadav पीडीडीयू नगर (चंदौली)/प्रतापगढ़ हिन्दुस्तान
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चंदौली में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्रा के खिलाफ उनकी पत्नी एसडीएम दिव्या ओझा के परिजनों ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है। केस दर्ज होते ही एसडीएम अनुपम मिश्रा ने खुद को अस्वस्थ बताते हुए कार्यालय से दूरी बना ली है।

SDM Vs SDM: केस होते ही एसडीएम अनुपम मिश्रा बीमार! ससुर ने पुलिस को सौंपे साक्ष्य, बयान भी दर्ज

प्रतापगढ़ के महिला थाने में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होने के बाद चंदौली के पीडीडीयू नगर तहसील में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्रा बीमार हो गए हैं। सोमवार को जब कार्यालय नहीं पहुंचे तो उनसे फोन पर बात की गई। उन्होंने खुद को अस्वस्थ बताया। वहीं, उनकी पत्नी सदर तहसील की एसडीएम दिव्या ओझा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर मौजूद रहीं।

चंदौली के सदर तहसील में तैनात दिव्या ओझा के पिता निशाकांत ओझा ने अपने दामाद एसडीएम अनुपम मिश्रा पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। एसडीएम पर केस की जानकारी होने के बाद प्रशासनिक महकमे में भी हलचल तेज हो गई है। सोमवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस पर होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एसडीएम अनुपम तहसील में नहीं दिखे तो इसे लेकर कई तरह की चर्चा होती रही।

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वहीं अनुपम मिश्रा की ओर से भी अलीनगर थाने में मुकदमा दर्ज करने की दिन भर चर्चा होती रही। इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीएम अनुपम मिश्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि पीडीडीयू नगर के सीओ अरुण कुमार सिंह का कहना है कि एसडीएम अनुपम मिश्रा की ओर से पत्नी एसडीएम दिव्या और उनके परिजनों के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी गई है।

एसडीएम दिव्या के पिता ने साक्ष्य सौंपे

एसडीएम दामाद पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने वाले एसडीएम दिव्या ओझा के पिता निशाकांत ओझा ने महिला थाने में अपना बयान दर्ज कराने के साथ घटना से संबंधित साक्ष्य भी सौंपे। घटना में पीड़ित उनकी एसडीएम बेटी दिव्या ओझा का भी विवेचक ने बयान दर्ज किया।

अब आरोपी एसडीएम का बयान लेने के लिए अधिकारियों से अनुमति मांगी गई है। बता दें कि एसडीएम दिव्या ओझा पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा की भतीजी भी हैं। चंदौली सदर की एसडीएम दिव्या ओझा के पिता निशाकांत ओझा ने 17 मार्च को महिला थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 2020 में शादी के बाद ससुराल के लोग उनकी बेटी से दहेज की मांग कर रहे थे। नकदी सहित करीब 90 लाख रुपये का सामान देने के बाद भी पति अनुपम के साथ ही परिवार के लोग दिव्या को प्रताड़ित करने लगे।

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इस दौरान दिव्या पर जानलेवा हमला भी किया गया। कॅरियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। निशाकांत ओझा ने अनुपम मिश्र के साथ उनके पिता प्रमोद मिश्र, मां शशि मिश्रा, बहन पूजा पांडेय और प्रीति पांडेय के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने मामले की जांच कर रहीं महिला थाना एसओ मीनाक्षी पांडेय को अपना बयान दर्ज कराया।

घटना से संबंधित ऑडियो और अन्य साक्ष्य दिया। एसओ ने घटना की पीड़िता एसडीएम दिव्या ओझा का भी बयान दर्ज किया। महिला थाना एसओ ने बताया कि आरोपी एसडीएम का बयान लेने के लिए चंदौली जाना है। उन्होंने चंदौली जाने के लिए अनुमति मांगी है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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