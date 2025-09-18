बेकाबू हुई SDM की गाड़ी, मंत्री जितिन के कार्यालय प्रभारी की कार में मारी टक्कर, बाइकें भी तोड़ीं
शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर गुरुवार को एसडीएम सदर (न्यायिक) प्रियंका चौधरी की कार बेकाबू हो गई। कार ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यालय प्रभारी अनिल तिवारी की गाड़ी में टक्कर मार दी।
यूपी के शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर गुरुवार को एसडीएम सदर (न्यायिक) प्रियंका चौधरी की कार बेकाबू हो गई। कार ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यालय प्रभारी अनिल तिवारी की गाड़ी में टक्कर मार दी। इतना ही नहीं कार ने रोड पर खड़ी कई बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जाता है कि ड्राइवर नहीं होने के कारण होमगार्ड गाड़ी चला रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यालय प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि एसडीएम की गाड़ी इतनी तेज गति से कलेक्ट्रेट से निकली थी कि चालक कंट्रोल नहीं कर पाया। उनकी कार में टक्कर मार दी। इस दौरान एसडीएम प्रियंका चौधरी भी गाड़ी में मौजूद थीं। भीड़ बढ़ने के कारण वह बाहर नहीं उतरीं। हादसे के बाद घर जा रहीं एसडीएम वापस कलेक्ट्रेट चली गईं। अनिल तिवारी ने बताया कि कोई गंभीर चोट नहीं आई है। कार क्षतिग्रस्त हुई है। इधर, हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया।
कचहरी से लेकर तमाम प्रमुख कार्यालय इसी सड़क पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कलेक्ट्रेट में हाल ही में आउटसोर्सिंग के तहत गाड़ियां लगाई गई हैं। इन गाड़ियों को चलाने वाली फर्म ड्राइवर भी उपलब्ध कराती है। बावजूद इसके एसडीएम की ड्राइवर न होने और होमगार्ड को चलाने का जिम्मा दिया गया था। इस घटना से प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसे हालात से बचने के लिए गाड़ियों पर प्रशिक्षित ड्राइवर तैनात किए जाएंगे।