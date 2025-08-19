SDM kept bribe envelope his pocket DM took action after watching video एसडीएम ने जेब में रखा ‘घूस’ वाला लिफाफा, वीडियो देखते ही डीएम ने कर दी कार्रवाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एसडीएम ने जेब में रखा ‘घूस’ वाला लिफाफा, वीडियो देखते ही डीएम ने कर दी कार्रवाई

यूपी के औरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स एसडीएम के मेज की दराज में घूस का लिफाफा रखते नजर आया। डीएम ने इस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम को उनके पद से हटा दिया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, औरैयाTue, 19 Aug 2025 06:39 PM
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों में हड़कंप मच गया। वीडियो जब जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी तक पहुंचा तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर दी। डीएम ने एसडीएम राकेश कुमार वर्मा को उनके पद से हटा दिया है और डिप्टी कलेक्टर (न्यायिक) औरैया को एसडीएम औरैया का चार्ज सौंपा गया है। साथ ही एसडीएम को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

वायरल वीडियो में एक कर्मचारी को एसडीएम औरैया राकेश कुमार की मेज के दराज में लिफाफा रखते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान एसडीएम मोबाइल देखने में व्यस्त दिख रहे हैं। हालांकि, वीडियो में वह लिफाफे को हाथ नहीं लगाते। हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसडीएम से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए दो बार संदेश भेजे गए, पर कोई जवाब नहीं मिला।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि वायरल वीडियो के क्रम में एसडीएम औरैया को हटाकर जांच की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। एसडीएम औरैया को औरैया तहसील से हटा दिया गया है उन्हें कलेक्ट्रेट मुख्यालय से संबद्ध किया गया है जबकि एसडीएम न्यायिक अजय आनंद वर्मा को औरैया एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है।

