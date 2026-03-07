एसडीएम को छुट्टी के एप्लीकेशन पर दस्तखत की जगह लगाना पड़ा अंगूठा, पालतू कुत्ते ने किया मजबूर

होली के एक दिन पहले SDM के माता-पिता भी उनके पास आ गए थे। माता-पिता के साथ होली मनाने की खुशी में उस वक्त खलल पड़ गया जब उनके पालतू कुत्ते ने उनके पिता पर हमला कर दिया। एसडीएम के अनुसार, पालतू कुत्ते ने उनके पिता पर हमला किया तो वह उन्हें बचाने के लिए कुत्ते से उलझ गए।

UP News: उत्तर प्रदेश के बलिया में उपजिलाधिकारी (SDM) आलोक प्रताप सिंह अपने ही पालतू कुत्ते के काटने से जख्मी हो गए हैं। उनके दोनों हाथ इस तरह जख्मी हो गए कि उन्हें अवकाश के लिए आवेदन पर दस्तखत की जगह अंगूठा लगाना पड़ा। न्यायिक एसडीएम (बांसडीह) संजय कुशवाहा को डीएम ने बैरिया का चार्ज दिया है। एसडीएम के साथ हुई इस घटना की बलिया के प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ आम लोगों के बीच भी काफी चर्चा हो रही है।

मिली जानकारी के अनुसार होली के एक दिन पहले एसडीएम के माता-पिता भी बलिया के बैरिया आ गए थे। माता-पिता के साथ होली मनाने की खुशी में उस वक्त खलल पड़ गया जब उनके पालतू कुत्ते ने उनके पिता पर हमला कर दिया। एसडीएम के अनुसार, पालतू कुत्ते ने उनके पिता पर हमला किया तो वह उन्हें बचाने के लिए कुत्ते से उलझ गए। एसडीएम ने किसी तरह कुत्ते से अपने पिताजी को बचा लिया लेकिन वह खुद कुत्ते के हमले के शिकार हो गए। कुत्ते ने उनके दोनों हाथों को जख्मी कर दिया। हाथ इस तरह जख्मी हो गए कि कलम तक उठाना मुश्किल हो गया। इस स्थिति में उन्हें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पर दस्तखत की बजाए अंगूठा लगाना पड़ा। उन्होंने अवकाश के लिए पांच मार्च को डीएम को पत्र लिखा।

इस आवेदन पत्र में लिखा है- ‘पालतू कुत्ते ने दोनों हाथों में काट लिया है, जिससे प्रार्थी के हाथों में गहरा जख्म हो गया है। क्षेत्रीय डाक्टर द्वारा उपचार किया गया लेकिन घाव से खून का रिसाव बंद नहीं हो रहा है और असहनीय दर्द बना हुआ है। प्रार्थी अपने हाथों से दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ है। चिकित्सकों द्वारा प्रार्थी को किसी अच्छे संस्थान एवं विशेषज्ञ चिकित्सक से उपचार की सलाह दी गयी है। अतः विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को उपचार कराने के लिए छह से 13 मार्च तक का उपार्जित अवकाश देने और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।’

प्रार्थना पत्र पर दस्तखत की जगह अंगूठा लगाया छुट्टी के लिए डीएम को लिखे प्रार्थना पत्र के नीचे हस्ताक्षर की जगह एसडीएम ने अंगूठा लगाया है। यह आवेदन पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल पत्र की पुष्टि करते हुए एसडीएम ने बताया कि दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी होने से वे हस्ताक्षर नहीं बना पा रहे हैं।