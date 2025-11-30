Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSDM cried while consoling family of Lekhpal on SIR duty
SIR ड्यूटी पर तैनात लेखपाल की मौत पर SDM भी हो गईं भावुक, परिजन के आंसू देखकर खुद भी रो पड़ीं

SIR ड्यूटी पर तैनात लेखपाल की मौत पर SDM भी हो गईं भावुक, परिजन के आंसू देखकर खुद भी रो पड़ीं

संक्षेप:

देवरिया में 35 वर्षीय लेखपाल की मौत के बाद उनका शव पोस्टमार्टम के बाद भोर में गांव पहुंचा। जैसे ही शव गांव पहुंचा, मातम छा गया और परिजन रोने लगे। इस दौरान परिजनों के आंसू देखकर एसडीएम भी भावुक हो उठीं।

Sun, 30 Nov 2025 09:00 AMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, देवरिया
share Share
Follow Us on

यूपी के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद भोर में गांव बरवा पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही मातम छा गया। चारों तरफ चीत्कार सुनाई देने लगा। परिजनों को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोगों की भी आंखें भर आई। एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों ने घर पहुंच परिजनों को सांत्वना दिया। इस दौरान परिजनों के आंखों में आंसू देख एसडीएम भी रो पड़ीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सलेमपुर विकास खंड के बरवा गांव के रहने वाले 35 साल के आशीष कुमार सलेमपुर तहसील में लेखपाल थे और लार सर्किल में उनकी तैनाती थी। एसआईआर के कार्य में उनकी भी ड्यूटी लगी थी। शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां शनिवार की शाम उनकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव भोर में गांव पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह समेत अन्य अधिकारी भी पहुंचे।

खुद भी रोने लगी एसडीएम

लेखपाल के घर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव जब पहुंची तो पत्नी व मां रो रही थी। उन्हें पहले तो वह समझाते रही, बाद में उनके भी आंखों में आंसू आ गए और वह भी रोने लगी यह देख माहौल काफी गमगीन हो गया।

ये भी पढ़ें:SIR में BLO के साथ सादी वर्दी में रहेगी पुलिस, पिकेट-QRT को भी किया गया अलर्ट

बिजनौर में भी बीएलओ की मौत

उधर, बिजनौर के धामपुर तहसील में तैनात बीएलओ की हृदयगति रुकने से मुरादाबाद के निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक बीएलओ के परिजनों को आरोप है कि एसआईआर के बढ़ते दबाव के चलते तबियत खराब चल रही थी। उसको दिन रात फार्म ऑनलाइन करने का दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बीएलओ पहले से ही बीमार थीं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Deoria Deoria News special intensive revision sir अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |