SIR ड्यूटी पर तैनात लेखपाल की मौत पर SDM भी हो गईं भावुक, परिजन के आंसू देखकर खुद भी रो पड़ीं

संक्षेप: देवरिया में 35 वर्षीय लेखपाल की मौत के बाद उनका शव पोस्टमार्टम के बाद भोर में गांव पहुंचा। जैसे ही शव गांव पहुंचा, मातम छा गया और परिजन रोने लगे। इस दौरान परिजनों के आंसू देखकर एसडीएम भी भावुक हो उठीं।

यूपी के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद भोर में गांव बरवा पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही मातम छा गया। चारों तरफ चीत्कार सुनाई देने लगा। परिजनों को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोगों की भी आंखें भर आई। एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों ने घर पहुंच परिजनों को सांत्वना दिया। इस दौरान परिजनों के आंखों में आंसू देख एसडीएम भी रो पड़ीं।

सलेमपुर विकास खंड के बरवा गांव के रहने वाले 35 साल के आशीष कुमार सलेमपुर तहसील में लेखपाल थे और लार सर्किल में उनकी तैनाती थी। एसआईआर के कार्य में उनकी भी ड्यूटी लगी थी। शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां शनिवार की शाम उनकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव भोर में गांव पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह समेत अन्य अधिकारी भी पहुंचे।

खुद भी रोने लगी एसडीएम लेखपाल के घर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव जब पहुंची तो पत्नी व मां रो रही थी। उन्हें पहले तो वह समझाते रही, बाद में उनके भी आंखों में आंसू आ गए और वह भी रोने लगी यह देख माहौल काफी गमगीन हो गया।