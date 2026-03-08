Hindustan Hindi News
SDM को कुत्ते ने काटा, 8 दिन की लीव मांगी; छुट्टी के एप्लीकेशन पर अंगूठा लगाया, लेटर वायरल

Mar 08, 2026 01:01 pm IST
बलिया के बैरिया एसडीएम आलोक प्रताप सिंह अपने पालतू कुत्ते के काटने से घायल हो गए। दोनों हाथ जख्मी होने से उन्होंने छुट्टी के आवेदन पर हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाया। इलाज के लिए वह दिल्ली गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में बांसडीह के न्यायिक एसडीएम को बैरिया का प्रभार दिया गया है।

बलिया जिले की बैरिया तहसील में तैनात एसडीएम आलोक प्रताप सिंह अपने ही पालतू कुत्ते के काटने से गंभीर रूप से घायल हो गए। कुत्ते के हमले में उनके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हाथों में चोट के कारण वह छुट्टी के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सके और उन्हें अंगूठे का निशान लगाना पड़ा। यह आवेदन पत्र अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल वह इलाज के लिए अवकाश पर चले गए हैं।

एसडीएम को पालतू कुत्ते ने काटा

बताया जा रहा है कि होली से एक दिन पहले एसडीएम आलोक प्रताप सिंह के माता-पिता उनसे मिलने बैरिया आए थे। 3 मार्च की सुबह सभी लोग आवास के लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। उसी दौरान उनका पालतू कुत्ता काफी उत्साहित होकर भौंकने लगा। एसडीएम कुत्ते का पट्टा पकड़कर उसे अपने माता-पिता की ओर ले जा रहे थे।

इसी दौरान अचानक कुत्ते ने उनके एक हाथ को अपने जबड़े में दबा लिया। हाथ छुड़ाने के लिए उन्होंने दूसरे हाथ से कुत्ते को हटाने की कोशिश की, लेकिन इससे कुत्ते ने उनके दोनों हाथों को बुरी तरह काट लिया। मौके पर मौजूद एक कर्मचारी ने बोतल से कुत्ते पर पानी डाला, तब जाकर कुत्ते ने उन्हें छोड़ा। इस हमले में उनके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए।

इलाज के लिए दिल्ली रवाना

घटना के बाद उन्हें तुरंत डॉक्टरों को दिखाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर और अच्छे संस्थान में इलाज कराने की सलाह दी। इसके बाद एसडीएम इलाज के लिए दिल्ली चले गए हैं।

छुट्टी के एप्लीकेशन पर अंगूठा लगाया

एसडीएम आलोक प्रताप सिंह ने 5 मार्च को जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवकाश मांगा। आवेदन में उन्होंने लिखा कि पालतू कुत्ते के काटने से उनके दोनों हाथों में गंभीर चोट लगी है और डॉक्टरों ने उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सक से इलाज कराने की सलाह दी है। उन्होंने 6 मार्च से 13 मार्च तक का उपार्जित अवकाश देने और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। हाथों में चोट होने के कारण वह आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सके और उन्हें अंगूठा लगाकर पत्र भेजना पड़ा। एसडीएम के अवकाश पर जाने के बाद जिलाधिकारी ने बांसडीह के न्यायिक एसडीएम संजय कुशवाहा को बैरिया तहसील का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है, ताकि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों।

2023 बैच के पीसीएस अधिकारी

आलोक प्रताप सिंह 2023 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2024 को बलिया में डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला था। इससे पहले जनवरी 2026 में एक होमगार्ड ने उन पर ड्यूटी से हटाकर घरेलू काम कराने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। फिलहाल वह इलाज के लिए मेडिकल लीव पर हैं।

