एसडीएम पर पीसीएस पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप, ससुर ने दर्ज कराया का केस, दहेज में मांगा 20 करोड़

यूपी के चंदौली जिले में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्र के खिलाफ उनकी पत्नी दिव्या ओझा को प्रताड़ित करने के आरोप में प्रतापगढ़ के महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिव्या भी एसडीएम के पद पर चंदौली में ही तैनात हैं। दिव्या के पिता ने घरेलू हिंसा, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने समेत कई आरोप लगाए हैं।

चंदौली के पीडीडीयू नगर (मुगलसराय) में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्र के खिलाफ उनके ससुर ने पत्नी को प्रताड़ित करने, दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोपों में केस दर्ज कराया है। एसडीएम की पत्नी दिव्या ओझा पीसीएस अधिकारी हैं और सदर चंदौली में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। प्रतापगढ़ के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसडीएम दिव्या के पिता के अनुसार दहेज में 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने बेटी की सास, ससुर, ननद पर भी कई आरोप लगाते हुए नामजद किया है।

प्रयागराज के नैनी निवासी प्रमोद मिश्रा के बेटे अनुपम मिश्र और प्रतापगढ़ के शुकुलपुर दहिलामऊ निवासी निशाकांत ओझा की पीसीएस बेटी दिव्या ओझा की शादी दिसम्बर 2020 में हुई थी। दोनों फिलहाल चंदौली जिले में ही तैनात हैं। अनुपम पीडीडीयू नगर और दिव्या चंदौली सदर तहसील में एसडीएम पद पर तैनात हैं।

एसडीएम दिव्या के पिता निशाकांत ओझा की तहरीर में आरोप है कि दहेज के लिए शुरुआत में 20 करोड़ मांगा गया था। बाद में 15, फिर पांच करोड़ मांगा गया। अंत में एक करोड़ में शादी तय हुई थी। इसके बाद से लगातार उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा है। साथ ही स्त्रीधन हड़पने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और तथ्यों को छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है।