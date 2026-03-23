Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एसडीएम पर पीसीएस पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप, ससुर ने दर्ज कराया का केस, दहेज में मांगा 20 करोड़

Mar 23, 2026 09:36 am ISTYogesh Yadav प्रतापगढ़/पीडीडीयू नगर, हिटी
share

यूपी के चंदौली जिले में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्र के खिलाफ उनकी पत्नी दिव्या ओझा को प्रताड़ित करने के आरोप में प्रतापगढ़ के महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिव्या भी एसडीएम के पद पर चंदौली में ही तैनात हैं। दिव्या के पिता ने घरेलू हिंसा, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने समेत कई आरोप लगाए हैं।

एसडीएम पर पीसीएस पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप, ससुर ने दर्ज कराया का केस, दहेज में मांगा 20 करोड़

चंदौली के पीडीडीयू नगर (मुगलसराय) में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्र के खिलाफ उनके ससुर ने पत्नी को प्रताड़ित करने, दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोपों में केस दर्ज कराया है। एसडीएम की पत्नी दिव्या ओझा पीसीएस अधिकारी हैं और सदर चंदौली में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। प्रतापगढ़ के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसडीएम दिव्या के पिता के अनुसार दहेज में 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने बेटी की सास, ससुर, ननद पर भी कई आरोप लगाते हुए नामजद किया है।

प्रयागराज के नैनी निवासी प्रमोद मिश्रा के बेटे अनुपम मिश्र और प्रतापगढ़ के शुकुलपुर दहिलामऊ निवासी निशाकांत ओझा की पीसीएस बेटी दिव्या ओझा की शादी दिसम्बर 2020 में हुई थी। दोनों फिलहाल चंदौली जिले में ही तैनात हैं। अनुपम पीडीडीयू नगर और दिव्या चंदौली सदर तहसील में एसडीएम पद पर तैनात हैं।

ये भी पढ़ें:ये भाजपा के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं या…? संजय निषाद के रोने पर अखिलेश

एसडीएम दिव्या के पिता निशाकांत ओझा की तहरीर में आरोप है कि दहेज के लिए शुरुआत में 20 करोड़ मांगा गया था। बाद में 15, फिर पांच करोड़ मांगा गया। अंत में एक करोड़ में शादी तय हुई थी। इसके बाद से लगातार उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा है। साथ ही स्त्रीधन हड़पने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और तथ्यों को छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें:बसपा को बड़ा झटका दिग्गज मुस्लिम चेहरा और पैनलिस्ट एमएच खान सपा में हुए शामिल
ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में पकड़ा गया एलपीजी का बड़ा खेल, छापेमारी के बाद गैस एजेंसी सील

आरोप है कि सात दिसंबर 2025 की रात करीब दो बजे दिव्या पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद 2 दिसंबर 2025, 6 सितंबर 2025 को भी मारा पीटा गया। कार्रवाई करने पर दिव्या को करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। निशाकांत ओझा के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में पीडीडीयू नगर के अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से शिकायत के बाद महिला थाने में अनुपम मिश्र, उनके पिता प्रमोद मिश्र, मां शशि मिश्रा, बहन पूजा पांडेय और प्रीति पांडेय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
SDM SDM Office Pcs Officers अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |