एसडीएम पर पीसीएस पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप, ससुर ने दर्ज कराया का केस, दहेज में मांगा 20 करोड़
यूपी के चंदौली जिले में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्र के खिलाफ उनकी पत्नी दिव्या ओझा को प्रताड़ित करने के आरोप में प्रतापगढ़ के महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिव्या भी एसडीएम के पद पर चंदौली में ही तैनात हैं। दिव्या के पिता ने घरेलू हिंसा, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने समेत कई आरोप लगाए हैं।
चंदौली के पीडीडीयू नगर (मुगलसराय) में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्र के खिलाफ उनके ससुर ने पत्नी को प्रताड़ित करने, दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोपों में केस दर्ज कराया है। एसडीएम की पत्नी दिव्या ओझा पीसीएस अधिकारी हैं और सदर चंदौली में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। प्रतापगढ़ के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसडीएम दिव्या के पिता के अनुसार दहेज में 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने बेटी की सास, ससुर, ननद पर भी कई आरोप लगाते हुए नामजद किया है।
प्रयागराज के नैनी निवासी प्रमोद मिश्रा के बेटे अनुपम मिश्र और प्रतापगढ़ के शुकुलपुर दहिलामऊ निवासी निशाकांत ओझा की पीसीएस बेटी दिव्या ओझा की शादी दिसम्बर 2020 में हुई थी। दोनों फिलहाल चंदौली जिले में ही तैनात हैं। अनुपम पीडीडीयू नगर और दिव्या चंदौली सदर तहसील में एसडीएम पद पर तैनात हैं।
एसडीएम दिव्या के पिता निशाकांत ओझा की तहरीर में आरोप है कि दहेज के लिए शुरुआत में 20 करोड़ मांगा गया था। बाद में 15, फिर पांच करोड़ मांगा गया। अंत में एक करोड़ में शादी तय हुई थी। इसके बाद से लगातार उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा है। साथ ही स्त्रीधन हड़पने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और तथ्यों को छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है।
आरोप है कि सात दिसंबर 2025 की रात करीब दो बजे दिव्या पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद 2 दिसंबर 2025, 6 सितंबर 2025 को भी मारा पीटा गया। कार्रवाई करने पर दिव्या को करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। निशाकांत ओझा के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में पीडीडीयू नगर के अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से शिकायत के बाद महिला थाने में अनुपम मिश्र, उनके पिता प्रमोद मिश्र, मां शशि मिश्रा, बहन पूजा पांडेय और प्रीति पांडेय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें