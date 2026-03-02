पुलिस के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की, गिरफ्त से अभियुक्त को छुड़वाने की चर्चा; 33 पर FIR

यूपी के कन्नौज में पुलिस जांच के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की कर दी। चर्चा है कि ग्रामीणों ने पुलिस की गिरफ्त से एक अभियुक्त को भी छुड़ा लिया।

Kannauj News: यूपी के कन्नौज में सौरिख थाना क्षेत्र के अल्हादादपुर गांव में पुलिस जांच के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की कर दी। चर्चा है कि ग्रामीणों ने पुलिस की गिरफ्त से एक अभियुक्त को भी छुड़ा लिया। हालांकि पुलिस इस बात को सिरे से नकार रही है। इस मामले में रविवार को 13 नामजद सहित कुल 33 लोगों के खिलाफ दरोगा ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में दो नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।

19 फरवरी को सौरिख कस्बा के संजयनगर निवासी साहिल पुत्र भगवान दास बाल्मीकि का अल्हादादपुर गांव निवासी विनय बाल्मीकि के साथ झगड़ा हो गया था। साहिल की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 28 फरवरी की शाम को उपनिरीक्षक उमेशचंद यादव अपने हमराह सिपाहियों डालचंद और निहाल सिंह के साथ निजी वाहन से जांच के लिए अल्हादादपुर पहुंचे। उन्होंने विनय को पूछताछ के लिए गाड़ी में बैठाया और वहां से रवाना होने लगे। इसकी सूचना मिलते ही विनय के परिजनों और ग्रामीणों ने गाड़ी रोक ली। उन्होंने विनय को छोड़ने के लिए दबाव बनाया और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की तथा अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान विनय मौके का फायदा उठाकर भाग निकला।