Scuffle breaks out between SP MP Ramji Lal Suman and police

हाथ मत लगाना...सपा सांसद रामजीलाल सुमन और पुलिस में धक्का-मुक्की, छावनी में बदला आवास

सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और पुलिस अफसरों के बीच मंगलवार को धक्का-मुक्की हो गई। अपने आवास से खंदौली रवाना होते वक्त पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एक पुलिस अफसर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस पर सांसद सुमन चीख पड़े।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, आगराTue, 30 Sep 2025 10:32 PM
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और पुलिस अफसरों के बीच मंगलवार दोपहर धक्का-मुक्की हो गई। अपने आवास से खंदौली रवाना होते वक्त पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एक पुलिस अफसर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस पर सांसद सुमन चीख पड़े। अफसर से बोले कि-'हाथ मत लगा देना'। समर्थक भी भड़क गए। पुलिस बैकफुट पर आ गई। काफी देर तक दोनों पक्षों में तनातनी होती रही।

दरअसल सांसद सुमन खंदौली थाना क्षेत्र के गिजौली गांव में दबंगों से पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर 17 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया। इसमें कई जिलों के सांसद और विधायक शामिल थे। नेताओं को सांसद रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में सुबह 11 बजे गिजौली पहुंचना था। कई सांसद और विधायक सुबह उनके घर पर आ गए। इसी बीच पुलिस ने सभी को आवास में ही नजरबंद कर दिया। एचआईजी संजय प्लेस स्थित आवास को पुलिस छावनी में बदल दिया। दोनों गेटों पर पुलिस तैनात कर बैरीकेड लगा दिए गए।

दोपहर करीब एक बजे सांसद सुमन इटावा सांसद जितेंद्र दौहरे, एटा के सांसद देवेश शाक्य, जसराना के विधायक सचिव यादव और समर्थकों के साथ आवास से बाहर आ गए। वे बैरीकेडिंग तोड़कर रवानगी का प्रयास करने लगे। इसी बीच मौजूद पुलिस अधिकारी ने उन्हें धक्का दे दिया। इस पर सांसद भड़क गए। अफसर से कहा कि हाथ मत लगा देना। पुलिस पर अपराधियों के साथ खड़े होने का आरोप लगा दिया। सांसद ने कहा कि ऐसी पुलिस का कोई मतलब नहीं है, जिसके सामने अपराध हो जाए और वह तमाशबीन बनकर खड़ी रहे। उन्होंने अफसरों से कहा कि गिजौली में क्या कार्यवाही की गई। पुलिस अफसरों को इसका जवाब देते नहीं बना।

यह था गिजौली का पूरा मामला

सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव गुल्लू के मुताबिक, गिजौली में करीब 20 दिन पहले एक दलित परिवार के चार सदस्यों के साथ मारपीट की गई। इस मामले में 13 सितंबर को मुकदमा लिखाया गया, लेकिन एससी/एसटी एक्ट नहीं लगाया गया। इसके बाद 14 सितंबर को दोबारा उसी परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। इस पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। 15 सितंबर को पूर्व प्रधान छीतर सिंह के घर पर करीब 50 लोगों ने हमला कर दिया।

इसकी रिपोर्ट खुद पुलिस की ओर से लिखी गई। आरोपी खुलेआम फेसबुक पर धमकियों के वीडियो डालते रहे। इसके बाद सांसद सुमन गिजौली गए और पीड़ितों से मुलाकात की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से प्रतिनिधिमंडल गठित कर गिजौली जाने के निर्देश दिए गए। नेता इकट्ठा हुए, तो पुलिस ने समझौते का ऐलान कर दिया। जबकि मुकदमा भी पुलिस ने खुद लिखाया था।

