डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सभा में मारपीट, भाजपा पार्षद नामजद FIR
यूपी के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सभा में मारपीट हो गई। आरोप है कि इस पर पुलिस के सामने ही भाजपा पार्षद विनय मिश्रा सिंटू ने रोहित से धक्कामुक्की की और थप्पड़ जड़ दिया।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम के दौरान एक अधिवक्ता से मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता रोहित तिवारी ने डिप्टी सीएम को यूजीसी बिल पर बोलने को कहा। आरोप है कि इस पर पुलिस के सामने ही भाजपा पार्षद विनय मिश्रा सिंटू ने रोहित से धक्कामुक्की की और थप्पड़ जड़ दिया। सोमवार शाम अधिवक्ताओं के दारागंज थाने में हंगामे करने के बाद भाजपा पार्षद के खिलाफ नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्म वाहिनी) की ओर से रविवार को परेड मैदान पर प्रबुद्ध महाकुंभ का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। आरोप है कि डिप्टी सीएम सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच अधिवक्ता रोहित तिवारी और उनके एक साथी ने उनसे यूजीसी बिल पर बोलने की बात कही। डिप्टी सीएम ने उन्हें चुप रहने की सलाह देते हुए कहा कि वह हर विषय पर बोलेंगे। हालांकि, पुलिस ने रोहित तिवारी और उनके साथी को सभा से दूर हटाने का प्रयास किया।
आरोप है कि इसी बीच अल्लापुर के पार्षद विनय मिश्रा सिंटू ने रोहित तिवारी के साथ बदसलूकी करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इसकी जानकारी होने पर सोमवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता दारागंज थाने पहुंचे और भाजपा पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने पहले जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया, तो अधिवक्ता भड़क गए। अधिवक्ताओं के हंगामे को देखते हुए आलाधिकारियों के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई। दारागंज थाना प्रभारी हरिकेश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं, विनय कुमार मिश्र सिंटू का कहना है कि थप्पड़ मारने के आरोप निराधार है। कार्यक्रम में अव्यवस्था पैदा करने पर रोहित तिवारी को बाहर करने के दौरान धक्कामुक्की हुई थी।
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