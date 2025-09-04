एससी-एसटी छात्रों को दो फीसदी ही मिलेगा आरक्षण, हाईकोर्ट ने नई काउंसलिंग पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जालौन, कन्नौज अंबेडकरनगर और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेजों में नई काउंसलिंग के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से एक सप्ताह में हलफनामा मांगा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जालौन, कन्नौज अंबेडकरनगर और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेजों में नई काउंसलिंग के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से एक सप्ताह में हलफनामा मांगा है, जिसमें अगले शैक्षिक सत्र से 2006 की आरक्षण व्यवस्था के आधार पर ही इन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिए जाएंगे। गुरुवार को सुनाए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, अंबेडकरनगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण सीमा से अधिक दाखिला पाने वाले एससी-एसटी छात्रों को अब दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। एससी-एसटी छात्रों को अगले सत्र से दो फीसदी ही आरक्षण मिलेगा।

बतादें कि अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन व सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के सम्बंध में पारित शासनादेशों को रद्द करने के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध यूपी सरकार की विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया।

क्या दी गई थीं दलीलें न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवायी हुई। सरकार की ओर से दलील दी गई कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट किया जा चुका है कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ायी जा सकती है। हालांकि न्यायालय इससे संतुष्ट नहीं हुआ। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि उक्त चार मेडिकल कॉलेजों में नए सिरे से काउंसलिंग कराने से, प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज प्रभावित होंगे। वहीं प्रतिवादी के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दलील दी कि उक्त मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार के कोटे की कुल 85-85 सीटें हैं जबकि सिर्फ 7-7 सीटें अनारक्षित श्रेणी के लिए रखी गई हैं।