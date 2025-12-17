Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSCST Commission member Ramesh Kunde created ruckus and alleged discrimination in Kanpur Municipal Corporation
कानपुर नगर निगम में SC/ST आयोग के सदस्य का अपमान! रमेश कुंडे को पानी तक के लिए नहीं पूछा गया

कानपुर नगर निगम में SC/ST आयोग के सदस्य का अपमान! रमेश कुंडे को पानी तक के लिए नहीं पूछा गया

संक्षेप:

एससीएसटी आयोग के सदस्य रमेश कुंडे कानपुर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे तो किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उन्हें पूछा तक नहीं। इससे नाराज होकर उन्होंने हंगामा कर दिया। कहा कि यहां अपमान किया गया है। वाल्मीकि समाज से आने के कारण अधिकारियों ने पानी तक नहीं पूछा।

Dec 17, 2025 06:30 am ISTPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

एससीएसटी आयोग के सदस्य रमेश कुंडे मंगलवार को कानपुर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे तो किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उन्हें पूछा तक नहीं। वह यहां बैठक करने आए थे, जिसका प्रोटोकॉल भी भेजा था लेकिन मुख्यालय भवन में पानी पीने तक के लिए तरस गए। इस घटना से नाराज होकर उन्होंने हंगामा कर दिया। बोले, ‘यहां मेरा अपमान किया गया है। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं इसलिए अधिकारियों ने पानी तक नहीं पूछा। किसी ने अगुवाई तक नहीं की। अब सभी को आयोग में तलब करूंगा।’ रमेश कुंडे इतना नाराज थे कि महापौर प्रमिला पांडेय पर भी भेदभाव का आरोप लगा दिया। कहा, ‘महापौर हैं तो क्या हुआ, मैं वाल्मीकि समाज का हूं तो मेरा अपमान करेंगी? उन्हें भी आयोग में तलब कर सकता हूं।’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएम पैर धोकर सम्मान करते, ये पानी तक नहीं पूछते

रमेश कुंडे अपने साथ हुई घटना को लेकर काफी देर तक क्षुब्ध दिखाई दिए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि प्रधानमंत्री कुंभ मेले में वाल्मीकियों के पैर धोकर उनका सम्मान करते हैं मगर यहां के अफसर समाजवादी पार्टी की मानसिकता वाले हैं। उनके द्वारा हंगामे की सूचना के बाद अपर नगर आयुक्त मो. अवेश खान और सहायक नगर आयुक्त समेत कई अफसर और कर्मचारी दौड़े। अफसरों का कहना था कि वह उन्हें नहीं पहचानते थे। एक फोन ही किसी से करवा दिया होता तो शहर में प्रवेश के दौरान ही अगुवाई कर लेते।

ये भी पढ़ें:कहीं और छूते तो क्या हो जाता; नीतीश के हिजाब खींचने पर बोले संजय निषाद

अभी भी प्यासा हूं, जा रहा हूं

बैठक किए बिना ही लौटने से पहले रमेश कुंडे ने कहा, ‘अभी भी प्यासा हूं, यहां पानी तक नहीं मिला। मैं भटकता रहा। जब तीन दिन पहले ही प्रोटोकॉल में भेजा था कि बैठक करने आ रहा हूं तो कोई अधिकारी लेने क्यों नहीं आया? अब आयोग में सभी को बुलाऊंगा।’ इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की मगर नहीं माने और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। दूसरी ओर सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को महापौर प्रमिला पांडेय शहर में थीं ही नहीं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |