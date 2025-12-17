कानपुर नगर निगम में SC/ST आयोग के सदस्य का अपमान! रमेश कुंडे को पानी तक के लिए नहीं पूछा गया

संक्षेप: एससीएसटी आयोग के सदस्य रमेश कुंडे कानपुर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे तो किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उन्हें पूछा तक नहीं। इससे नाराज होकर उन्होंने हंगामा कर दिया। कहा कि यहां अपमान किया गया है। वाल्मीकि समाज से आने के कारण अधिकारियों ने पानी तक नहीं पूछा।

एससीएसटी आयोग के सदस्य रमेश कुंडे मंगलवार को कानपुर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे तो किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उन्हें पूछा तक नहीं। वह यहां बैठक करने आए थे, जिसका प्रोटोकॉल भी भेजा था लेकिन मुख्यालय भवन में पानी पीने तक के लिए तरस गए। इस घटना से नाराज होकर उन्होंने हंगामा कर दिया। बोले, ‘यहां मेरा अपमान किया गया है। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं इसलिए अधिकारियों ने पानी तक नहीं पूछा। किसी ने अगुवाई तक नहीं की। अब सभी को आयोग में तलब करूंगा।’ रमेश कुंडे इतना नाराज थे कि महापौर प्रमिला पांडेय पर भी भेदभाव का आरोप लगा दिया। कहा, ‘महापौर हैं तो क्या हुआ, मैं वाल्मीकि समाज का हूं तो मेरा अपमान करेंगी? उन्हें भी आयोग में तलब कर सकता हूं।’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएम पैर धोकर सम्मान करते, ये पानी तक नहीं पूछते रमेश कुंडे अपने साथ हुई घटना को लेकर काफी देर तक क्षुब्ध दिखाई दिए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि प्रधानमंत्री कुंभ मेले में वाल्मीकियों के पैर धोकर उनका सम्मान करते हैं मगर यहां के अफसर समाजवादी पार्टी की मानसिकता वाले हैं। उनके द्वारा हंगामे की सूचना के बाद अपर नगर आयुक्त मो. अवेश खान और सहायक नगर आयुक्त समेत कई अफसर और कर्मचारी दौड़े। अफसरों का कहना था कि वह उन्हें नहीं पहचानते थे। एक फोन ही किसी से करवा दिया होता तो शहर में प्रवेश के दौरान ही अगुवाई कर लेते।