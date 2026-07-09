सबके कॉल रिकॉर्ड की जांच हुई तो भाजपा में भगदड़ मच जाएगी, राम मंदिर पर अखिलेश का बड़ा दावा

राम मंदिर दान चोरी मामले में अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा, सीडीआर की जांच हो जाए तो भाजपा में भगदड़ मच गई। उनका दावा है कि कई लोग अभी से हमारे संपर्क में हैं।

Aakhilesh Yadav: राम मंदिर दान चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव से बातचीत के आरोपों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा भी तीखा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा, राम मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के 'कॉल डिटेल रिकॉर्ड' (सीडीआर) की जांच किए जाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इनमें से '99.9 प्रतिशत' लोगों के भाजपा से संबंध पाए जाएंगे। यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा पर चुनावी फायदे को धार्मिक मूल्यों से ऊपर रखने का आरोप लगाया और यह भी दावा किया कि अगर यह जांच हो जाए तो भाजपा में 'भगदड़' मच जाएगी। सपा प्रमुख ने बाद में 'एक्स' पर एक पोस्ट में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और इस्तीफा देने वाले इसके पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर से पूर्व में किये गये कार्यों की न्यायिक जांच की भी मांग की।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) द्वारा जांच किए जाने का मुद्दा 'हर घर में'' चर्चा का विषय बन गया है। यादव ने कहा, ‘मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। जैसे ही सीडीआर की जांच होगी, उनमें से 99.9 प्रतिशत लोग भाजपा के ही निकलेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि तब भाजपा के भीतर कैसी भगदड़ मचेगी। पार्टी छोड़ने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है और कई लोग हमसे संपर्क भी करने लगे हैं।’

वोटों के अपने विचार बदल लेती है भाजपा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर चुनावी सुविधा के लिए अपनी विचारधारा तक बदल डालने का आरोप लगाते हुए कहा, 'भाजपा वोटों के लिए अपने विचार बदल लेती है। उनके लिए धर्म से ज्यादा पैसा जरूरी है। हमने देखा है कि (अयोध्या में) क्या हुआ है। जिन लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी थी, वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, वे सवालों का सामना कर रहे हैं। वे लोग कहां हैं जिन्होंने (राम मंदिर में) जिम्मेदारियां दी थीं?' राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि इस घटना से दुनियाभर में सनातन धर्म के अनुयायी चिंतित हैं। उन्होंने कहा, 'पूरा सनातन समाज चिंतित है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है, लेकिन भाजपा ने अपने राजनीतिक हितों के लिए उन आदर्शों को तोड़-मरोड़ दिया है।' अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा, ‘सनातन धर्म में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे को चुराने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग आस्था के मामलों को लेकर बहुत भावुक होते हैं।’

भाजपा सांसद ने अखिलेश पर लगाए थे गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने भाजपा नेता एवं सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाया और पूछा कि सपा कार्यकर्ताओं द्वारा दुबे के खिलाफ तहरीर दिए जाने के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के खिलाफ कोई प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। दुबे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव के संबंध चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव से हैं। यादव ने कहा, 'पक्ष के तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लेकिन विपक्ष के मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे।' बाद में, यादव ने 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का नाम लिये बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में इन दोनों के हस्ताक्षर से हुए सभी भूमि सौदों और अन्य कार्यों के लिए न्यायिक जांच बैठाई जाए।

अखिलेश यादव ने एसआईटी रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल यादव ने एसआईटी की रिपोर्ट के औचित्य पर सवाल उठाते हुए किसी का नाम लिये बगैर कहा, 'जिसका नाम अंतरिम रिपोर्ट में नहीं है, उसका अंतिम में कैसे होगा। जिसके ऊपर फोड़ा ठीकरा, वो तो रिपोर्ट के हिसाब से काफी ठीक रहा। अगर सीडीआर निकाली जाए तो पता चलेगा सबसे ज़्यादा फोन भाजपा के लोगों के ही आए हैं जो भाजपा छोड़कर इधर आना चाहते हैं। जनता ने भाजपाइयों की नाकाबंदी कर दी है।' उन्होंने पोस्ट में कहा, 'जो लोग दूर से बैठकर आरोप लगा रहे हैं, लगता है उनकी भी इस महाकांड में हिस्सेदारी है। उनकी आमदनी की नहर बंद हो गई है, इसीलिए छटपटा रहे हैं।'