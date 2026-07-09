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सबके कॉल रिकॉर्ड की जांच हुई तो भाजपा में भगदड़ मच जाएगी, राम मंदिर पर अखिलेश का बड़ा दावा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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राम मंदिर दान चोरी मामले में अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा, सीडीआर की जांच हो जाए तो भाजपा में भगदड़ मच गई। उनका दावा है कि कई लोग अभी से हमारे संपर्क में हैं। 

सबके कॉल रिकॉर्ड की जांच हुई तो भाजपा में भगदड़ मच जाएगी, राम मंदिर पर अखिलेश का बड़ा दावा

Aakhilesh Yadav: राम मंदिर दान चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव से बातचीत के आरोपों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा भी तीखा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा, राम मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के 'कॉल डिटेल रिकॉर्ड' (सीडीआर) की जांच किए जाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इनमें से '99.9 प्रतिशत' लोगों के भाजपा से संबंध पाए जाएंगे। यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा पर चुनावी फायदे को धार्मिक मूल्यों से ऊपर रखने का आरोप लगाया और यह भी दावा किया कि अगर यह जांच हो जाए तो भाजपा में 'भगदड़' मच जाएगी। सपा प्रमुख ने बाद में 'एक्स' पर एक पोस्ट में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और इस्तीफा देने वाले इसके पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर से पूर्व में किये गये कार्यों की न्यायिक जांच की भी मांग की।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) द्वारा जांच किए जाने का मुद्दा 'हर घर में'' चर्चा का विषय बन गया है। यादव ने कहा, ‘मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। जैसे ही सीडीआर की जांच होगी, उनमें से 99.9 प्रतिशत लोग भाजपा के ही निकलेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि तब भाजपा के भीतर कैसी भगदड़ मचेगी। पार्टी छोड़ने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है और कई लोग हमसे संपर्क भी करने लगे हैं।’

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वोटों के अपने विचार बदल लेती है भाजपा

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर चुनावी सुविधा के लिए अपनी विचारधारा तक बदल डालने का आरोप लगाते हुए कहा, 'भाजपा वोटों के लिए अपने विचार बदल लेती है। उनके लिए धर्म से ज्यादा पैसा जरूरी है। हमने देखा है कि (अयोध्या में) क्या हुआ है। जिन लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी थी, वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, वे सवालों का सामना कर रहे हैं। वे लोग कहां हैं जिन्होंने (राम मंदिर में) जिम्मेदारियां दी थीं?' राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि इस घटना से दुनियाभर में सनातन धर्म के अनुयायी चिंतित हैं। उन्होंने कहा, 'पूरा सनातन समाज चिंतित है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है, लेकिन भाजपा ने अपने राजनीतिक हितों के लिए उन आदर्शों को तोड़-मरोड़ दिया है।' अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा, ‘सनातन धर्म में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे को चुराने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग आस्था के मामलों को लेकर बहुत भावुक होते हैं।’

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भाजपा सांसद ने अखिलेश पर लगाए थे गंभीर आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा नेता एवं सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाया और पूछा कि सपा कार्यकर्ताओं द्वारा दुबे के खिलाफ तहरीर दिए जाने के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के खिलाफ कोई प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। दुबे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव के संबंध चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव से हैं। यादव ने कहा, 'पक्ष के तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लेकिन विपक्ष के मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे।' बाद में, यादव ने 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का नाम लिये बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में इन दोनों के हस्ताक्षर से हुए सभी भूमि सौदों और अन्य कार्यों के लिए न्यायिक जांच बैठाई जाए।

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अखिलेश यादव ने एसआईटी रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल

यादव ने एसआईटी की रिपोर्ट के औचित्य पर सवाल उठाते हुए किसी का नाम लिये बगैर कहा, 'जिसका नाम अंतरिम रिपोर्ट में नहीं है, उसका अंतिम में कैसे होगा। जिसके ऊपर फोड़ा ठीकरा, वो तो रिपोर्ट के हिसाब से काफी ठीक रहा। अगर सीडीआर निकाली जाए तो पता चलेगा सबसे ज़्यादा फोन भाजपा के लोगों के ही आए हैं जो भाजपा छोड़कर इधर आना चाहते हैं। जनता ने भाजपाइयों की नाकाबंदी कर दी है।' उन्होंने पोस्ट में कहा, 'जो लोग दूर से बैठकर आरोप लगा रहे हैं, लगता है उनकी भी इस महाकांड में हिस्सेदारी है। उनकी आमदनी की नहर बंद हो गई है, इसीलिए छटपटा रहे हैं।'

सिर्फ खांचा नहीं पूरा ढांचा बदला चाहिए

यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग करते हुए पोस्ट में कहा, 'सिर्फ खांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। सज़ा सिर्फ़ घोड़े या लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं जिसको दी गई, बल्कि जिसने जिम्मेदारी दी उसकी भी तय होनी चाहिए।' उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा, 'केवल इस्तीफे की लीपा-पोती से काम नहीं चलेगा। जो लोग हटे हैं, उनके हस्ताक्षर से हुए सभी भू-सौदों और अन्य कार्यों के लिए न्यायिक जांच बैठाई जाए। इस्तीफा बच निकलने का रास्ता नहीं बनना चाहिए।' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आपस में 'निष्कलंक' होने की क्लीन चिट देने का खेल बंद हो। उन्होंने दावा किया, 'भ्रष्ट लोगों का काला सच सामने आ चुका है। भाजपा में भगदड़ मच गई है। जो भाजपा का साथी, वो रामघाती।' इससे पहले, यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और दावा किया कि धर्मगुरु ने गायों की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जताई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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